Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Яка установа проводитиме конкурс підручників
Так, тепер саме державну установу "Український інститут розвитку освіти" призначили відповідальною за проведення конкурсного відбору підручників.
Ця установа замінить Інститут модернізації змісту освіти, який до цього проводив конкурсні відбори підручників, зокрема проєктів електронних підручників, для здобувачів повної загальної середньої та вищої освіти.
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Чому змінили установу
- Інститут модернізації змісту освіти від МОН припинив затверджувати та закуповувати шкільні підручники після розслідування NGL.Media про видавництво навчальної літератури "Атлант", коли виявили, що орган є збитковим та працює неякісно.
- У документі зауважили, що конкурс на виготовлення і придбання підручників між ІМЗО та видавництвом "Атлант" міг відбуватися без відкритих торгів.
- Непрозорий конкурсний відбір, який відбувався під контролем ІМЗО, неодноразово призводив до закупівлі підручників і посібників або у надмірній кількості, або в такій, що "не задовольняє реального попиту". Через це держава втратила 4 741 500 гривень доходів та неефективно використала 3 942 000 гривень бюджетних коштів.