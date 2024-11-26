Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Яка установа проводитиме конкурс підручників

Так, тепер саме державну установу "Український інститут розвитку освіти" призначили відповідальною за проведення конкурсного відбору підручників.

Ця установа замінить Інститут модернізації змісту освіти, який до цього проводив конкурсні відбори підручників, зокрема проєктів електронних підручників, для здобувачів повної загальної середньої та вищої освіти.

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Чому змінили установу