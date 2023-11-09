Скандал из Фарион: МОН поддержало требования студентов, языковед ждет встречи с СБУ
Источник:Суспильное
Минобразования Украины отреагировало на скандал с профессором Львовской политехники Ириной Фарион относительно заявлений о русскоязычных военных. В МОН отметили, что поддерживают требования студентов.
В частности, относительно того, чтобы не сотрудничать с людьми, не уважающими украинских воинов. В МОН также заявили, что решение о назначении и увольнении работников принимает университет.
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Минобразования Украины отреагировало на скандал с Фарион
МОН акцентировало: вузы должны формировать личность и мировоззрение студента.
Преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение фундаментальных ценностей. Среди них – достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам,
– отметили в Минобразования.
И отметили, что вузы ответственны за то, чтобы преподаватели, которых берут туда на работу, были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и нравственных убеждений".
Отметим, что глава Центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин заявила Суспильному, что обнародованная позиция ЗВО неизменна: Львовская политехника не ответственна за высказывания работников и студентов вне университета.
Как отреагировала Ирина Фарион
Суспильному также удалось получить комментарий по ситуации у профессора Политехники Ирины Фарион.
Выполняйте закон – 29 статья закона "О Вооруженных Силах Украины"; 13 статья – закон "О функционировании украинского языка"; 10 статья – Государственный статус украинского языка. Все, точка! Или, возможно, те, кто служит в армии, имеют индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Для них это не закон? Они нарушают языковой закон. Что это за армия, где не соблюдают законы?
– заявила она.
Также добивила, что ждет встречи с представителями СБУ, чтобы "напомнить им, что существует 29 статья. То есть язык в армии – украинский".
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Что известно о скандале с Фарион
- Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после слов ведущей о том, что некоторые военные бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою, заявила, что "категорически не принимает" этого.
- Она подчеркнула, что "не может назвать их украинцами, если они не говорят на украинском.
- "Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – заявила экс-нардеп.
- Военные и общественные деятели резко отреагировали на такие слова Фарион.
- Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию через заявления языковеда.
- Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский попросил ее не использовать свои таланты против интересов нашего государства.
- В Национальном университете "Львовская политехника" подчеркнули, что не отвечают за действия и высказывания работников и студентов вне вуза.
- Коллегия и профком студентов Львовской политехники обнародовали заявление, в котором заявили, что не поддерживают позицию Фарион. Также призвали правоохранителей проверить ситуацию.