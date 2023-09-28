Так, дети, которые из-за войны были вынуждены сменить место жительства и покинуть свой садик, теперь могут попасть в состав отдельной разновозрастной группы. От родителей при этом ожидают соответствующее заявление.
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Сохранят ли место в саду для детей, выехавших из Украины
Так, в случае потери связи с родителями или другими законными представителями ребенка, не посещающего детский садик в течение двух месяцев, такого ребенка переводят в состав отдельной разновозрастной группы до конца военного положения. Соответствующее решение принимает руководитель сада.
На освободившиеся места в функционирующих группах могут зачислять детей в порядке очередности поступления заявлений о зачислении.
Также, что важно, доступ к укрытиям в детсадах во время образовательного процесса будут иметь только воспитатели, дети и работники сада.
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В Украине сократилось количество заведений внешколы
- За последние два года в Украине зафиксировали значительное сокращение заведений внешколы. Их стало меньше на 415.
- Так, внешкольное образование охватывает значительно меньше детей. Их количество уменьшилось на 340 тысяч.
- Наиболее распространенной причиной является ликвидация или реорганизация заведений внешкольного образования в результате децентрализации.
- Еще одна причина – незавершенность процедуры передачи заведений в собственность территориальных общин.