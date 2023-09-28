Так, дети, которые из-за войны были вынуждены сменить место жительства и покинуть свой садик, теперь могут попасть в состав отдельной разновозрастной группы. От родителей при этом ожидают соответствующее заявление.

Читайте Залог успеха: как помочь ребенку построить успешную карьеру в будущем

Сохранят ли место в саду для детей, выехавших из Украины

Так, в случае потери связи с родителями или другими законными представителями ребенка, не посещающего детский садик в течение двух месяцев, такого ребенка переводят в состав отдельной разновозрастной группы до конца военного положения. Соответствующее решение принимает руководитель сада.

На освободившиеся места в функционирующих группах могут зачислять детей в порядке очередности поступления заявлений о зачислении.

Также, что важно, доступ к укрытиям в детсадах во время образовательного процесса будут иметь только воспитатели, дети и работники сада.

Смотрите также Меньше вариантов для развития: в Украине сократилось количество внешкольных заведений

В Украине сократилось количество заведений внешколы