Так, діти, які через війну були змушені змінити місце проживання і залишити свій дитсадок, тепер можуть потрапити до складу окремої різновікової групи. Від батьків при цьому очікують на відповідну заяву.

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Чи збережуть місце у садку для дітей, які виїхали з України

Так, у разі втрати зв'язку з батьками або іншими законними представниками дитини, яка не відвідує дитсадок протягом двох місяців, таку дитину переводять до складу окремої різновікової групи до кінця воєнного стану. Відповідне рішення ухвалює керівник садка.

На вивільнені місця у групах, що функціонують, можуть зараховувати дітей у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

Також, що важливо, доступ до укриттів у дитсадках під час освітнього процесу матимуть лише вихователі, діти та працівники садка.

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