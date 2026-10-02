Пока что это лишь рекомендация областных чиновников. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.
Запретят ли телефоны в школах Львовской области
Паска сообщил, что департамент согласовал приказ с методическими рекомендациями, содержащими предложения по внесению изменений в школьные правила пользования электронными устройствами.
Предложенные правила должны быть рассмотрены на заседаниях ученического парламента и родительского комитета, а затем одобрены на педагогическом совете. После этого директор должен издать соответствующий приказ.
По словам чиновника, пользоваться телефонами могут разрешать в экстренных ситуациях, в частности во время воздушной тревоги или в случае болезни ученика. Также предусмотрено использование по указанию учителя – для прохождения тестов и других учебных заданий.
Кроме того, рекомендации предусматривают запрет на видео- и аудиозапись участников образовательного процесса.
Руководитель департамента надеется, что общины и школы внедрят предложенные правила до 30 октября.
Он также привел интересный пример в пользу запрета телефонов.
В прошлом году, во время награждения, я спросил одного ученика из Золочевского района о том, как ему удалось набрать столько баллов на НМТ. Ответ меня шокировал: "Родители забрали телефон и поменяли на кнопочный",
– рассказал Паска.
Запретят ли телефоны во всех школах страны
- В школах Украины также могут ограничить использование гаджетов. Ведь комитет по образованию Верховной Рады уже разрабатывает соответствующий законопроект.
- Об этом сообщила в "фейсбуке" народный депутат Наталья Пипа. Она отметила, что избавление школ от гаджетов способствует улучшению результатов в учебе.
- Она отметила, что в тех школах, где телефоны запрещены, снижается уровень буллинга, растут оценки, причем больше всего – у детей из семей с меньшими возможностями.
- Кроме того, она указала, что, согласно исследованию, 54% украинских подростков за последний год стали жертвами кибербуллинга.