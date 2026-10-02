Пока что это лишь рекомендация областных чиновников. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

Запретят ли телефоны в школах Львовской области

Паска сообщил, что департамент согласовал приказ с методическими рекомендациями, содержащими предложения по внесению изменений в школьные правила пользования электронными устройствами.

Предложенные правила должны быть рассмотрены на заседаниях ученического парламента и родительского комитета, а затем одобрены на педагогическом совете. После этого директор должен издать соответствующий приказ.

По словам чиновника, пользоваться телефонами могут разрешать в экстренных ситуациях, в частности во время воздушной тревоги или в случае болезни ученика. Также предусмотрено использование по указанию учителя – для прохождения тестов и других учебных заданий.

Кроме того, рекомендации предусматривают запрет на видео- и аудиозапись участников образовательного процесса.

Руководитель департамента надеется, что общины и школы внедрят предложенные правила до 30 октября.

Он также привел интересный пример в пользу запрета телефонов.

В прошлом году, во время награждения, я спросил одного ученика из Золочевского района о том, как ему удалось набрать столько баллов на НМТ. Ответ меня шокировал: "Родители забрали телефон и поменяли на кнопочный",

– рассказал Паска.

Запретят ли телефоны во всех школах страны