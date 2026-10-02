Наразі це лише рекомендація обласних чиновників. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.
Чи заборонять телефони у школах Львівщини
Паска повідомив, що департамент погодив наказ із методичними рекомендаціями, які містять пропозиції змін до шкільних правил користування електронними пристроями.
Запропоновані правила мають розглянути на засіданнях учнівського парламенту та батьківського комітету, а потім схвалити на педагогічній раді. Після цього директор повинен видати відповідний наказ.
За словами посадовця, користуватися телефони можуть дозволяти в екстрених ситуаціях, зокрема під час повітряної тривоги або у разі хвороби учня. Також передбачене використання за вказівкою вчителя – для проходження тестів та інших навчальних завдань.
Також рекомендації передбачають заборону відеознімання та аудіозапису учасників освітнього процесу.
Керівник департаменту сподівається, що громади та школи запровадять запропоновані правила до 30 жовтня.
Він також навів цікавий приклад на користь заборони телефонів.
Торік, в часі нагородження, запитав одного учня із Золочівського району про те, як йому вдалося набрати стільки балів у НМТ. Відповідь мене шокувала: "Батьки забрали телефон і поміняли на кнопковий",
– розповів Паска.
Чи заборонять телефони у всіх школах країни
- У школах України також можуть обмежити використання гаджетів. Адже освітній комітет Верховної Ради вже напрацьовує відповідний законопроєкт.
- Про це повідомила у фейсбуці народна депутатка Наталія Піпа. Вона зазначила, що звільнення шкіл від гаджетів сприяє покращенню результатів у навчанні.
- Вона зауважила, що у тих школах, де телефони потрапляють під заборону, знижується рівень булінгу, зростають оцінки, причому найбільше — у дітей із родин, де менше можливостей.
- Крім того, вона вказала, що, за дослідженням, 54% українських підлітків за останній рік стали жертвами кібербулінгу.