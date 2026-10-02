Наразі це лише рекомендація обласних чиновників. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.

Чи заборонять телефони у школах Львівщини

Паска повідомив, що департамент погодив наказ із методичними рекомендаціями, які містять пропозиції змін до шкільних правил користування електронними пристроями.

Запропоновані правила мають розглянути на засіданнях учнівського парламенту та батьківського комітету, а потім схвалити на педагогічній раді. Після цього директор повинен видати відповідний наказ.

За словами посадовця, користуватися телефони можуть дозволяти в екстрених ситуаціях, зокрема під час повітряної тривоги або у разі хвороби учня. Також передбачене використання за вказівкою вчителя – для проходження тестів та інших навчальних завдань.

Також рекомендації передбачають заборону відеознімання та аудіозапису учасників освітнього процесу.

Керівник департаменту сподівається, що громади та школи запровадять запропоновані правила до 30 жовтня.

Він також навів цікавий приклад на користь заборони телефонів.

Торік, в часі нагородження, запитав одного учня із Золочівського району про те, як йому вдалося набрати стільки балів у НМТ. Відповідь мене шокувала: "Батьки забрали телефон і поміняли на кнопковий",

– розповів Паска.

Чи заборонять телефони у всіх школах країни