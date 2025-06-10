В части городов лучшие выпускники школ все же получат медали. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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Чем будут награждать выпускников

У Львове 11-классники, которые завершили обучение с высокими итоговыми баллами, гарантированно получат свидетельства с отличием. Документы изготовят за счет местного бюджета.

В предыдущие годы выпускникам также вручали свидетельства, но с припиской "для лиц, награжденных золотой медалью "За особые успехи в учебе" или "для лиц, награжденных серебряной медалью "За достижения в учебе". Однако МОН отменил эти формулировки, как и сами награды.

Теперь на местах лучшим выпускникам могут вручать грамоту, похвальное письмо или символический подарок.

Решение о награждении и его форму педагогический совет каждой школы принимает самостоятельно.

Так, четыре Ровенские лицеи будут отмечать выпускников памятными знаками.

Черкасским ученикам будут вручать медали "Гордость образования города".

У Харькове наградят выпускников "золотыми" медалями за особые успехи в учебе и несокрушимость.

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Почему отменили награждение золотыми и серебряными медалями

Одна из главных причин отмены – стоимость медалей. Нардеп Наталья Пипа отметила, что в течение последних пяти лет государство закупило более 66 тысяч единиц. В 2024 году для этого потратили 3,5 миллиона гривен из бюджета, а в 2023 – 1,8 миллиона.

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Образовательный комитет Верховной Рады Украины ранее рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца.

В Офисе образовательного омбудсмена отмечали, что такие расходы – необоснованные, ведь медаль уже давно не дает никаких преимуществ при поступлении в вузы. При этом в течение последних лет существенно возросло количество медалистов.