У частині міст найкращі випускники шкіл все ж отримають медалі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

До теми В Україні скасували "золоті і срібні медалі" у школах

Чим нагороджуватимуть випускників

У Львові 11-класники, які завершили навчання з високими підсумковими балами, гарантовано отримають свідоцтва з відзнакою. Документи виготовлять коштом місцевого бюджету.

У попередні роки випускникам також вручали свідоцтва, але з припискою "для осіб, нагороджених золотою медаллю "За особливі успіхи в навчанні" або "для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні". Однак МОН скасував ці формулювання, як і самі нагороди.

Тепер на місцях найкращим випускникам можуть вручати грамоту, похвальний лист чи символічний подарунок.

Рішення про відзначення і його форму педагогічна рада кожної школи ухвалює самостійно.

Так, чотири Рівненські ліцеї відзначатимуть випускників пам'ятними знаками.

Черкаським учням вручатимуть медалі "Гордість освіти міста".

У Харкові нагородять випускників "золотими" медалями за особливі успіхи в навчанні та незламність.

До теми В одному з облцентрів найкращих випускників шкіл таки нагороджуватимуть медалями

Чому скасували нагородження золотими та срібними медалями

Одна з головних причин скасування – вартість медалей. Нардеп Наталія Піпа зазначила, що протягом останніх п'яти років держава закупила понад 66 тисяч одиниць. У 2024 році для цього витратили 3,5 мільйона гривень з бюджету, а у 2023 – 1,8 мільйона.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Освітній комітет Верховної Ради України раніше рекомендував скасувати вручення у школах і виготовлення золотих та срібних медалей державного зразка.

В Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що такі витрати – необґрунтовані, адже медаль вже давно не дає жодних переваг при вступі до вишів. При цьому упродовж останніх років суттєво зросла кількість медалістів.