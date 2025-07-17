Сравниваем диалекты Донетчины и Буковины: какие бытовые слова узнаете вы
- Донетчина и Буковина имеют уникальные диалекты с разными словами для привычных понятий, например "щенок", "оладьи", "сапка".
- Диалекты отражают языковое, культурное и историческое наследие регионов, в частности, влияния русского в Донецкой области и румынского на Буковине.
Диалекты – неисчерпаемый источник познания языка и пополнения своего лексического словаря. А сравнение их произношения удивляет и веселит.
Как звучат привычные слова на диалектах Донецкой и Буковины, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оксаны Николаевны.
Смотрите также Как по-русски правильно назвать "вспишку" и почему это слово – очень популярно
Как у вас называют эти вещи?
Диалекты языка часто называют суржиком, но это уникальный говор, который имеет глубокие корни в украинском языке и делает его необычным и интересным.
Блогер, языковед и репетитор украинского языка Оксана Николаевна, вместе с другой блогеркой tutor_nessie, решили сравнить диалекты противоположных уголков Украины из которых они родом. А именно Оксана Николаевна из Донецкой области, а собеседница – гуцулка с Буковины. Разнятся ли эти привычные слова крайне до неузнаваемости, удастся ли объясниться в разговоре девушкам?
Вот какие слова девушки взяли для сравнения (далее: Донетчина – Д, Буковина – Б):
- Щенок: Д – кутенок (кутята, если много); Б – кутюшка.
- Оладьи: Д – оладики; Б – оладки.
- Сельскохозяйственное орудие тяпка: Д – тяпка; Б – тяпка.
- Велосипед: Д – велик или лайба; Б – велосипед или ровер.
- Железная корзина: Д – сапетка, Б – железный кошель.
- Обед или перекус с собой: Д – тормозок; Б – соответствующего слова не нашлось.
Как разговаривает Буковина и Донетчина: смотрите видео
Что еще стоит знать о диалектах?
24 Канал уже рассказывал ранее о других диалектах, в частности, Полтавщины, Ровенской области и Львовщины, Закарпатья. Сегодня имеем возможность услышать и Донецкую область
Донетчина. Диалект Донетчины сформировался под влиянием украинских степных говоров, русского языка и профессионального жаргона (особенно шахтерского). Его часто называют суржиком, хочет это именно диалект. Фонетическими чертами его являются:
- Произношение глаголов с мягким окончанием: ходю, носю, робе.
- Смешивание украинских и русских грамматических форм – переноска, тремпель, брасматик.
Буковина. Этот диалект относится к юго-западному наречию украинского языка. Он сохранил много архаичных форм и имеет влияние румынского языка.
Грамматическими особенностями диалекта являются:
- Употребление частицы ся / си: си умив, си вбрав
- Формы двоеточия: дві руці, дві вікні.
- Степени сравнения с май: май больше, май старший.
- лексические заимствования из румынского языка: брынза, сараку, матуша (старшая женщина).
Диалекты будто языковые порталы в мир региональной идентичности. Они не просто украшают язык, но и хранят память о поколениях, которые жили, работали и говорили на этой земле. Кроме того, они и звучат по-другому – у каждого диалекта своя мелодика.