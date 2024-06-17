Навіть у гніві: як не можна називати Румунію

Збірна України 17 червня розпочала свій шлях у фінальній частині Євро-2024 у Німеччині. Однак у першому матчі "синьо-жовтні" зазнали прикрої, розгромної та несподіваної поразки від сусідньої Румунії.

Тож не дивно, що назва цієї країни ще тримається на вустах українських уболівальників. І тут, навіть у пориві гніву, не варто перекручувати найменування країни-сусідки, зазначає Освіта 24.

Дивіться також Як правильно сказати українською "підняти тост"

Як не варто називати Румунію

Річ у тому, що чимало українців Румунію може називати суржиковою назвою і казати "Руминія". Однак останню треба забути.

Єдино правильною назвою цієї країни для вживання є Румунія. Навіть якщо ви й досі перебуваєте у "полоні" емоцій сьогоднішньої гри на Євро-2024.

Сподіватимемось, що вже у п’ятницю, 21 червня, наша національна команда здобуде перемогу над збірною Словаччини.

Тоді ж, незалежно від результату матчу, Освіта 24 розповість вам, як не помилитися у назві вже цієї країни.

Дивіться також "Передайте військовим": учитель з Києва до сліз зворушив історією учениці

Читайте більше схожих мовних новин