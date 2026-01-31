Час подати показники: як правильно сказати "щьотчик" українською мовою

Наприкінці та на початку місяця важливо не забути показники за воду, газ і світло для нарахування. Втім, чимало людей досі плутається, як правильно називається прилад – щьотчик, щотчик чи лічильник.

Як українською називати прилад "щьотчик", розповідаємо з посиланням на Словник.UA.

Як українською називати "щьотчик"?

До цього приладу ви заглядаєте щомісяця точно, коли приходить час платити комунальні платежі. А ще дехто припускається помилки, називаючи його – щьотчик чи щотчик. І це слово – типова калька з російського – "счётчик".

В українських словниках такого слова немає, але є відповідник, оскільки ми маємо свою технічну та наукову термінологію.

Правильний український відповідник – лічильник. Це слово фіксується у "Словнику української мови" (СУМ-20) та в Орфографічному словнику української мови – електролічильник, газовий лічильник, водолічильник.

Слово утворене від праслов'янського – лік (кількість чи рахунок) та лічити / лічба – рахувати. Тому, прилад потрачену енергію, воду чи газ – лічить (не плутайте зі словом лікувати). А от російське – від слова "считать" / "счет" / "счета".

Втім, за показами з лічильника, ви сплачуєте – рахунки, а приходять вам – платіжки. Українська мова по-максимуму використовує свій словниковий запас.

Цікаво! Словники подають й інше значення слова "лічильник" – той, хто веде лік чому-небудь. Іншим словом – рахівник. Рахівник – історичний варіант, який трапляється у старих текстах та може вживатися стилістично (наприклад, у художній літературі чи в контексті історії мови) замість звичного – бухгалтер.

У сучасному правописі (2019) та працях з культури мови (наприклад, довідники Олександра Пономарева) підкреслюється: "лічильник" – єдиний нормативний варіант, інших варіантів не передбачено. Отже, і "счетчік", і "щотчик", і "щьотчик" – суржикові утворення, який варто уникати в усному й писемному мовленні.

Раніше 24 Канал писав про ще кілька кальок на терміни, пов'язані з електроенергією, які часто калькують: казати слово "напряженіє" неправильно і котра з назв правильна – повербанк чи павербенк.

Використання нормативного слова не лише зберігає чистоту української мови, а й підкреслює нашу мовну ідентичність. Говоріть українською!