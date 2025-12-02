В Україні вже у 40% шкіл бракує учителів: як розв'язати проблему
- В Україні 40% шкіл мають вакантні посади для вчителів.
- Причому 3% шкіл повідомляють про нестачу понад 10% педагогів.
У школах України спостерігають нестачу педагогів. Такі проблеми є у 40% закладів освіти.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані дослідження готовності шкіл до 2025/26 навчального року. Його проводила Державна служба якості освіти.
Скільки учителів бракує у школах?
Так, за даними дослідження, 57% шкіл не мають вакансій учителів. Однак 40% закладів освіти мають незначний дефіцит кадрів (до 10%), а 3% шкіл повідомили про нестачу понад 10% педагогів.
Організатори дослідження вважають, що наявність вакансій зумовлена міграцією, мобілізацією окремих працівників, демографічними змінами у громадах та низькою престижністю педагогічної роботи.
Керівники шкіл при цьому зазначають, що кадрові потреби частково перекривають завдяки сумісництву, внутрішньому переміщенню учителів і залученню молодих фахівців.
У ДСЯО також акцентували на необхідності реалізації державних і місцевих програм реального стимулювання педагогічних кадрів. Це може бути забезпечення житлом, доплати за роботу у віддалених громадах, підвищення кваліфікації, виплати достойної зарплати.
Скільки ставок шкільних учителів є вільними?
- Станом на цей рік в Україні вільними є майже 44 тисячі ставок шкільних учителів.
- Загалом у школах є 315 819 ставок педагога.
- Однак де-факто на них працює 271 891 педагог, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.
- З них більшість перекривається сумісництвом, а частина не перекривається і є вакансіями.