Тарифні розряди деяких освітян підвищили: хто у списку

Міністерство освіти і науки України оновило схеми тарифних розрядів для деяких педагогів. Основна мета змін – погодження назв посад із сучасним законодавством.

Також – підвищення тарифних розрядів педагогів, які працюють в інклюзії, дошкільній та професійній освіті. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Чиї тарифні розряди підвищили?

Підвищили тарифні розряди, зокрема, асистентів учителів, вихователів та реабілітологів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, музичних керівників та інструкторів з фізкультури у дитсадках.

Підвищили тарифні розряди і завідувачам навчально-практичних центрів, головам циклових комісій, завідувачам кафедр (які не мають звання професора) у професійній та вищій освіті.

Окрім того, вищими стали розряди завідувачів філій, керівників структурних підрозділів (пансіонів, інтернатів, позашкільних підрозділів) тощо.

Зауважимо, що від тарифного розряду як складової Єдиної тарифної сітки залежить розмір посадового окладу. Чим вищий розряд – тим вища зарплата.

До слова, Кабмін ухвалив важливе рішення щодо оплати праці освітян. Кошти окремих додаткових дотацій, які уряд скеровує до місцевих бюджетів цьогоріч, матимуть чіткий пріоритет – виплата зарплати педагогам. Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий.

Що відомо про підвищення зарплат учителів?