Тиґаня, рісіляники, пачмаґи: значення цих слів з закарпатського діалекту не всі місцеві знають

Закарпатський діалект – це не просто мовна особливість, а справжній культурний скарб, який різниться навіть у різних районах. Сьогодні діалект активно використовується у піснях, гумористичних відео, навіть у мультфільмах.

Як різняться звичайні знайомі слова з закарпатського діалекту у різних районах, розповідаємо з посиланням на блогера Крістіну Ґотру.

Як різниться мова у різних районах Закарпаття?

Закарпатський діалект особливий тим, що він поєднує архаїчні слов’янські риси з багатим пластом запозичень від сусідніх мов – угорської, словацької, румунської, польської. Він мелодійний, строкатий і дуже різноманітний: у кожній долині річки можна почути свій відтінок говору.

І саме ці особливості демонструє у своїх відео популяризаторка закарпатського діалекту, блогерка з Ужгорода Крістіна Ґотра. Вона розповідає про мову свого регіону, який різниться від району до району Закарпатської області, як-от Тячева та Ужгорода, чи з в інших куточках України. 24 Канал писав раніше про те як звучать знайомі слова діалектами Рівненщини та Закарпаття.

Сьогодні пропонуємо дізнатися, як звучать знайомі слова закарпатського діалекту в Ужгороді та на Синевирі (далі: Синевир – С, Ужгород – У):

сковорідка : У – палачінтовка; С – тиґаня;

картопля : У – крумплі, С – ріпа;

: У – крумплі, С – ріпа; деруни: У – кремзлики, С – рісіляники;

У – кремзлики, С – рісіляники; мотузка для білизни: У – шпарга, С – грядка;

У – шпарга, С – грядка; вікно: У – оболок, С – візір;

У – оболок, С – візір; штани: У – пачмаґи, С – ґаті;

У – пачмаґи, С – ґаті; тістечко: У – пішковковта, С – колачі;

У – пішковковта, С – колачі; праска: У – біґлязь, С – тиглазув.

Як говорить Синевир та Ужгород: дивіться відео

Сьогодні можна знайти ресурси, які пропонують словники діалектів та навіть видають книги говорів певних регіонів.

Деякі з цих слів можна знайти й у звичайних тлумачних словниках та дізнатися етимологію слова – з мови котрої країни-сусідки воно потрапило до нас. А вимова кожного слова – то окреме задоволення, можна й одразу не розібрати слово, але у цьому і родзинка!