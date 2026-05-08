Тиґаня, рісіляники, пачмаґи: значення цих слів з закарпатського діалекту не всі місцеві знають
Закарпатський діалект – це не просто мовна особливість, а справжній культурний скарб, який різниться навіть у різних районах. Сьогодні діалект активно використовується у піснях, гумористичних відео, навіть у мультфільмах.
Як різняться звичайні знайомі слова з закарпатського діалекту у різних районах, розповідаємо з посиланням на блогера Крістіну Ґотру.
Як різниться мова у різних районах Закарпаття?
Закарпатський діалект особливий тим, що він поєднує архаїчні слов’янські риси з багатим пластом запозичень від сусідніх мов – угорської, словацької, румунської, польської. Він мелодійний, строкатий і дуже різноманітний: у кожній долині річки можна почути свій відтінок говору.
І саме ці особливості демонструє у своїх відео популяризаторка закарпатського діалекту, блогерка з Ужгорода Крістіна Ґотра. Вона розповідає про мову свого регіону, який різниться від району до району Закарпатської області, як-от Тячева та Ужгорода, чи з в інших куточках України. 24 Канал писав раніше про те як звучать знайомі слова діалектами Рівненщини та Закарпаття.
Сьогодні пропонуємо дізнатися, як звучать знайомі слова закарпатського діалекту в Ужгороді та на Синевирі (далі: Синевир – С, Ужгород – У):
- сковорідка: У – палачінтовка; С – тиґаня;
- картопля: У – крумплі, С – ріпа;
- деруни: У – кремзлики, С – рісіляники;
- мотузка для білизни: У – шпарга, С – грядка;
- вікно: У – оболок, С – візір;
- штани: У – пачмаґи, С – ґаті;
- тістечко: У – пішковковта, С – колачі;
- праска: У – біґлязь, С – тиглазув.
Як говорить Синевир та Ужгород: дивіться відео
Сьогодні можна знайти ресурси, які пропонують словники діалектів та навіть видають книги говорів певних регіонів.
Деякі з цих слів можна знайти й у звичайних тлумачних словниках та дізнатися етимологію слова – з мови котрої країни-сусідки воно потрапило до нас. А вимова кожного слова – то окреме задоволення, можна й одразу не розібрати слово, але у цьому і родзинка!