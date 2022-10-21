"Тримають школярів у заручниках": Федоров розповів про терор росіян у Мелітополі
Джерело:Іван Федоров
Росіяни продовжують терор про цивільного населення на окупованих територіях України. Знущаються навіть з дітей.
Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону розповів про те, як окупанти тероризують мешканців міста. При цьому додав, що це знущання тільки посилюватиметься.
Важливо Окупанти сотнями вивозять дітей на російську територію, – мер Мелітополя
Росіяни тероризують мелітопольських школярів
Федоров розповів, що школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
Росіяни тримають мелітопольських школярів у заручниках,
– зазначив Федоров.
Як окупанти ставляться до місцевого населення
Також він розповів, що окупанти до місцевого населення ставляться, як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть мешканців у полон. Протягом останніх двох тижнів, уточнив очільник міста, забрали сотні людей. Натомість відпустили одиниці.
Із запровадженням Росією воєнного стану терор буде тільки посилюватись,
– додав мер Мелітополя.
Яка ситуація зараз на Запоріжжі: коротко
- Напередодні очільник Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України.
- Ворог майже щодня тероризує Запоріжжя та область ракетними обстрілами.
- Напередодні окупанти "демілітаризували" 2 школи на Запоріжжі. Відомо, що ще один ворожий снаряд влучив у парк.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, бо до них прив'язані батьки.