"Тримають школярів у заручниках": Федоров розповів про терор росіян у Мелітополі

Росіяни продовжують терор про цивільного населення на окупованих територіях України. Знущаються навіть з дітей.

Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону розповів про те, як окупанти тероризують мешканців міста. При цьому додав, що це знущання тільки посилюватиметься.

Важливо Окупанти сотнями вивозять дітей на російську територію, – мер Мелітополя

Росіяни тероризують мелітопольських школярів

Федоров розповів, що школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.

Росіяни тримають мелітопольських школярів у заручниках,

– зазначив Федоров.

Як окупанти ставляться до місцевого населення

Також він розповів, що окупанти до місцевого населення ставляться, як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть мешканців у полон. Протягом останніх двох тижнів, уточнив очільник міста, забрали сотні людей. Натомість відпустили одиниці.

Із запровадженням Росією воєнного стану терор буде тільки посилюватись,

– додав мер Мелітополя.

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