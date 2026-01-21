Укр Рус
Тривога чи тревога: як правильно українською звучить сигнал про небезпеку
21 січня, 20:50
Тривога чи тревога: як правильно українською звучить сигнал про небезпеку

Марія Волошин
Основні тези
  • Слово "тривога" в українській мові пишеться через "и", а не "е".
  • Тривога означає неспокій, метушню, загрозу або небезпеку.

В Україні у час війни часто лунають повітряні тривоги. Вони є сигналом про небезпеку.

Зокрема, попередженням про атаку ворога. Яке ще значення має це слово та як правильно пишеться, підказує Словник української мови

Тривога чи тревога – як правильно? 

У словнику знаходимо слово "тривога" – саме так варто його писати, якщо ви сумнівалися, – через "и". 

Загалом у словниках подають такі значення цього слова: 

  • Неспокій, збентеження, викликані якимсь побоюванням, страхом перед чимось, передчуттям неприємного, небезпечного. 

Приклад: "Раїса усе поглядала туди [на небо], з тривогою думаючи, чи втечуть вони од бурі" (Коцюбинський).

  • Хвилювання, переживання, що порушують душевний спокій (переважно у множині). 

Приклад: "Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги" (Симоненко). 

  • Життєві (земні, людські) тривоги – турботи, клопоти, хвилювання, що супроводжують життя людини.

Приклад: "Село моє, спокою мій улюблений, Далекий від тривог земних!" (Зеров). 

2. Метушня, шарпанина, переполох. 

Приклад: "Закипіла по Вкраїні Страшенна тривога, Як на шляхту піднялася Сірома убога" (П. Куліш).

3. Стан, що вимагає активних дій; загроза, небезпека. 

Приклад: "Мітинг триває. Але раптом – тривога! Робітничі пости біля Арсеналу бачать: наближаються до Арсеналу військові частини" (Довженко).

Бити (збити, забити, ударити, зняти, підняти тощо) тривогу означає: 

а) сповіщати умовним сигналом про небезпеку, загрозливий стан, про нещастя де-небудь. 

б) усвідомлюючи загрозу чого-небудь, закликати до певних дій, до вжиття певних заходів. 

в) порушувати чийсь спокій, звичний стан; завдавати клопоту, турбувати. 

