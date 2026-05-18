В Україні можуть скасувати ДПА і змінити правила вступу
Уряд України пропонує скасувати Державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Однак мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
Такі пропозиції є у зареєстрованому законопроєкті № 15254. У разі його ухвалення ДПА можуть скасувати, а для вступу треба буде пройти перевірку знань з чотирьох предметів.
Дивіться також Ректор Львівської політехніки розповіла про виїзд студентів за кордон і конкуренцію між вишами
Що відомо про законопроєкт?
Документ, ініціаторкою якого є очільниця Кабміну Юлія Свириденко, встановлює спрощені та чіткі правила для вступу на 2027 рік. Він передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА.
Документ також передбачає:
конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів.
Для вступу зараховуватимуть результати ЗНО (НМТ) 2024 – 2027 років та результати творчого конкурсу (для окремих спеціальностей).
- Випускники складатимуть три обов'язкові предмети та один на вибір.
Обов'язковими предметами будуть такі:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Обрати можна буде четвертий предмет з таких:
- іноземна мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- українська література.
Проєкт закону / скриншот документа