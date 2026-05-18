В Україні можуть скасувати ДПА і змінити правила вступу
18 травня, 13:37
Марія Волошин
Уряд України пропонує скасувати Державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Однак мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.

Такі пропозиції є у зареєстрованому законопроєкті № 15254. У разі його ухвалення ДПА можуть скасувати, а для вступу треба буде пройти перевірку знань з чотирьох предметів. 

Що відомо про законопроєкт?

Документ, ініціаторкою якого є очільниця Кабміну Юлія Свириденко, встановлює спрощені та чіткі правила для вступу на 2027 рік. Він передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. 

Документ також передбачає: 

  • конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. 

Для вступу зараховуватимуть результати ЗНО (НМТ) 2024 – 2027 років та результати творчого конкурсу (для окремих спеціальностей). 

  • Випускники складатимуть три обов'язкові предмети та один на вибір. 

Обов'язковими предметами будуть такі: 

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Обрати можна буде четвертий предмет з таких: 

  • іноземна мова;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • українська література.


 

