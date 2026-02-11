Радниця міністра спростувала інформацію про зменшення кількості годин української мови у школі

Радниця міністра освіти та науки України Олена Северенчук роз'яснила, як відбувається перегляд Державного стандарту початкової освіти. Також повідомила, чи відбудеться скорочення кількості годин української мови у школі.

Також вона спростувала факт, який "рознесли" про те, що нібито "вперше за часів незалежності уряд зменшив години на вивчення української мови". Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Чи скоротять кількість уроків української мови у школі?

Радниця міністра повідомила, що МОН виклало на громадське обговорення саме проєкт нової типової освітньої програми для початкової школи. У документі лише пропонують розподіл годин на різні предмети.

Це означає, що нічого і ніхто ще в принципі не затверджував. Що ми маємо знати? Що, по-перше, ніхто нічого не зменшив. А громадське обговорення означає, що цей документ певний час можуть коментувати всі небайдужі і пропонувати вносити туди свої корективи. З-поміж іншого й пропонувати збільшити кількість годин на вивчення того чи того предмета,

– зазначила Северенчук.

І додала, що варто зважати і на те, що будуть і ті, хто неодмінно пропонуватиме не збільшення, а зменшення. Години – це одвічна площина дискусій.

Також зауважила, що проєкт документа, який виклало МОН, викликав жвавий інтерес в експертів. Однак одна з експерток подала цей документ як зраду і загрозу національній безпеці. І непрофесійно.

Які програми НУШ затвердили раніше?

Северенчук нагадала, що 2018 року стартувала реформа НУШ. Напередодні старту реформи затвердили 2 програми НУШ, за якими могли навчатися учні. Школи самостійно обирали програму.

Перша програма – авторства Савченко. Вона була досить звичною для вчителів, не передбачала інтеграційних підходів і, відповідно, знайшла відгук у великої кількості вчителів. Це був хороший перехідний варіант від старого до нового без зайвого стресу. Ця програма передбачала 7 "чистих" годин на вивчення мови і читання,

– уточнила радниця міністра.

Друга програма, за її словами, – авторства Романа Шияна. Вона була більш сміливою і складнішою для вчителів, бо передбачала інтеграцію і об'єднання предметів, взаємозв'язки між галузями. За цією програмою на вивчення мови і читання передбачили 5 "чистих" годин. Але окремі результати навчання з державного стандарту реалізовувалися через курс "Я досліджую світ" (ЯДС). Це ще орієнтовно 2 "інтегровані" години.

Як відбувається процес перегляду програм і стандартів?

Северенчук також зазначила: оскільки між 2018 і 2026 минуло 8 років, а державні стандарти мають переглядатися з огляду на контекст і світ навколо, саме переглядом спершу Державного стандарту початкової освіти, а слідом і типової освітньої програми МОН і зайнялося нещодавно.

Створюється робоча група, збирається зворотний зв'язок, тривають палкі обговорення, аргументи й контраргументи в робочій групі, напрацьовується драфт документа і саме цей драфт йде на громадське обговорення,

– уточнила вона.

І додала, що не МОН самостійно створює подібний документ. Його створює робоча група, яка ухвалює спільне рішення.

Северенчук також розтлумачила тему годин на українську мову і читання.

У двох старих програмах розподіл був таким: Савченко – 7 "чистих" годин української мови і читання. Результати держстандарту мовно-літературної галузі реалізовувалися винятково на уроках мови і читання. Шиян – 5 "чистих" годин української мови і читання + 2 години в курсі "Я досліджую світ", які також передбачали реалізацію результатів мовно-літературної галузі,

– уточнила вона.

Чи скоротять кількість годин української мови?

Також радниця міністра розтлумачила, як мова чи читання з'являються в предметі природничого циклу. Це, наприклад, може бути написання твору про природу, прочитання різного типу текстів і їхнє обговорення, проєкт тощо. Такий підхід працює дуже в багатьох країнах. В усіх насправді, чиї системи освіти мені доводилося бачити. Не лише у фінській, яку тут теж останніми днями почали активно обговорювати.

️А от тепер ключове! Проєкт нової типової освітньої програми змінив НЕ кількість годин, а логіку їхнього розподілу. По-перше, з'явилася одна програма замість двох альтернативних, які були раніше. Замість 7 "чистих" годин, які були в програмі Савченко, і замість 5, які були в програмі Шияна, в новій пропонованій програмі з'явилося 6,

– повідомила вона.

І додала: якщо читати "в лоб" і не "розбиратися", то дійсно здається, що в тих учителів, які раніше розподіляли години за програмою Савченко, тепер на 1 годину менше. Утім, це не так. І експерти точно мали б це розуміти.

Бо в новій програмі реалізація результатів державного стандарту з мовно-літературної галузі також закладена в предмет ЯДС, тобто інтегрована. Так, як це й було раніше в програмі Шияна. А в початковій школі один вчитель,

– уточнила радниця міністра.

Так, за її словами, він викладає і предмет "Я досліджую світ" і може абсолютно спокійно інтегрувати і мову, і читання в тому об'ємі, в якому вважає за потрібне. Нова типова освітня програма, на відміну від старої, не визначає, яка це конкретно кількість годин, бо все дуже індивідуально і варіюється від потреб одного класу до іншого. І в когось може бути потреба інтегрувати 1 годину до "чистих" 6, а в когось 2 і сумарно отримати 8. А наступного тижня може бути інакше. Також у новій програмі з'являється 1 година, яку заклад освіти на власний розсуд може розподілити на той предмет, на який вважає за потрібне.

Що написали українці?

У коментарях до цього поста українці написали таке:

Мова – це основа. Без мови в … полетить і математика, і ЯДС, і мистецтво.

На ЯДС вистачить і 3 годин А от на мову (читання і письмо) треба 8 годин на тиждень.

Сумно, що думка інших, яка не сприймається і не подобається, називається маячнею.

Як завжди, коли до роботи беруться люди, які не працюють у початкових класах. То де ж вони дослухаються до думки вчителів-практиків.

Читала коментарі вчителів початкової школи, практиків, і вони не в захваті від такої інтеграції, особливо у першому класі.

