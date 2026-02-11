Также она опровергла факт, который "разнесли" о том, что якобы "впервые за время независимости правительство уменьшило часы на изучение украинского языка". Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Сократят ли количество уроков украинского языка в школе?

Советник министра сообщила, что МОН выложило на общественное обсуждение именно проект новой типовой образовательной программы для начальной школы. В документе только предлагают распределение часов на различные предметы.

Это означает, что ничего и никто еще в принципе не утверждал. Что мы должны знать? Что, во-первых, никто ничего не уменьшил. А общественное обсуждение означает, что этот документ определенное время могут комментировать все неравнодушные и предлагать вносить туда свои коррективы. Среди прочего и предлагать увеличить количество часов на изучение того или иного предмета,

– отметила Северенчук.

И добавила, что стоит учитывать и то, что будут и те, кто непременно будет предлагать не увеличение, а уменьшение. Часы – это извечная плоскость дискуссий.

Также заметила, что проект документа, который выложило МОН, вызвал живой интерес у экспертов. Однако одна из експерток подала этот документ как измену и угрозу национальной безопасности. И непрофессионально.

Какие программы НУШ утвердили раньше?

Северенчук напомнила, что в 2018 году стартовала реформа НУШ. Накануне старта реформы утвердили 2 программы НУШ, по которым могли учиться ученики. Школы самостоятельно выбирали программу.

Первая программа – авторства Савченко. Она была достаточно привычной для учителей, не предусматривала интеграционных подходов и, соответственно, нашла отклик у большого количества учителей. Это был хороший переходный вариант от старого к новому без лишнего стресса. Эта программа предусматривала 7 "чистых" часов на изучение языка и чтения,

– уточнила советник министра.

Вторая программа, по ее словам, – авторства Романа Шияна. Она была более смелой и сложной для учителей, потому что предусматривала интеграцию и объединение предметов, взаимосвязи между отраслями. По этой программе на изучение языка и чтения предусмотрели 5 "чистых" часов. Но отдельные результаты обучения по государственному стандарту реализовывались через курс "Я исследую мир" (ЯИМ). Это еще ориентировочно 2 "интегрированных" часа.

Как происходит процесс пересмотра программ и стандартов?

Северенчук также отметила: поскольку между 2018 и 2026 прошло 8 лет, а государственные стандарты должны пересматриваться с учетом контекста и мира вокруг, именно пересмотром сначала Государственного стандарта начального образования, а следом и типовой образовательной программы МОН и занялось недавно.

Создается рабочая группа, собирается обратная связь, продолжаются жаркие обсуждения, аргументы и контраргументы в рабочей группе, нарабатывается драфт документа и именно этот драфт идет на общественное обсуждение,

– уточнила она.

И добавила, что не МОН самостоятельно создает подобный документ. Его создает рабочая группа, которая принимает совместное решение.

Северенчук также растолковала тему часов на украинский язык и чтение.

В двух старых программах распределение было таким: Савченко – 7 "чистых" часов украинского языка и чтения. Результаты госстандарта языково-литературной отрасли реализовывались исключительно на уроках языка и чтения. Шиян – 5 "чистых" часов украинского языка и чтения + 2 часа в курсе "Я исследую мир", которые также предусматривали реализацию результатов языково-литературной отрасли,

– уточнила она.

Сократят ли количество часов украинского языка?

Также советник министра растолковала, как язык или чтение появляются в предмете естественного цикла. Это, например, может быть написание сочинения о природе, прочтение различного типа текстов и их обсуждение, проект и тому подобное. Такой подход работает очень во многих странах. Во всех на самом деле, чьи системы образования мне приходилось видеть. Не только в финской, которую здесь тоже в последние дни начали активно обсуждать.

а вот теперь ключевое! Проект новой типовой образовательной программы изменил не количество часов, а логику их распределения. Во-первых, появилась одна программа вместо двух альтернативных, которые были раньше. Вместо 7 "чистых" часов, которые были в программе Савченко, и вместо 5, которые были в программе Шияна, в новой предлагаемой программе появилось 6,

– сообщила она.

И добавила: если читать "в лоб" и не "разбираться", то действительно кажется, что у тех учителей, которые ранее распределяли часы по программе Савченко, теперь на 1 час меньше. Впрочем, это не так. И эксперты точно должны были бы это понимать.

Потому что в новой программе реализация результатов государственного стандарта по языково-литературной отрасли также заложена в предмет ЯДС, то есть интегрирована. Так, как это и было раньше в программе Шияна. А в начальной школе один учитель,

– уточнила советник министра.

Так, по ее словам, он преподает и предмет "Я исследую мир" и может совершенно спокойно интегрировать и язык, и чтение в том объеме, в котором считает нужным. Новая типовая образовательная программа, в отличие от старой, не определяет, какое это конкретно количество часов, потому что все очень индивидуально и варьируется от потребностей одного класса к другому. И у кого-то может быть потребность интегрировать 1 час к "чистым" 6, а у кого-то 2 и суммарно получить 8. А на следующей неделе может быть иначе. Также в новой программе появляется 1 час, который учебное заведение по своему усмотрению может распределить на тот предмет, на который считает нужным.

Что написали украинцы?

В комментариях к этому посту украинцы написали следующее:

Язык – это основа. Без языка в ... полетит и математика, и ЯДС, и искусство.

На ЯДС хватит и 3 часов А вот на язык (чтение и письмо) надо 8 часов в неделю.

Печально, что мнение других, которое не воспринимается и не нравится, называется бредом.

Как всегда, когда к работе берутся люди, которые не работают в начальных классах. Так где же они прислушиваются к мнению учителей-практиков.

Читала комментарии учителей начальной школы, практиков, и они не в восторге от такой интеграции, особенно в первом классе.

