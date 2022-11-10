Українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту – 2022

9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали 22 – й Радіодиктант національної єдності. Текст мав назву "Твій дім".

Координаторка проєкту Юлія Шелудько на брифінгу повідомила, що радіодиктант національної єдності у 2022 році писали десятки тисяч людей. Точну кількість учасників важко підрахувати. Однак вона перевищила минулорічний показник.

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Українці встановили рекорд

Так, враховуючи те, що радіодиктант у цьому році писали десятки тисяч осіб, українці таким чином встановили рекорд. Попередній зафіксували у 2021 році: тоді радіодиктант написали до 20 тисяч учасників.

За словами координаторки проєкту, торік кількість робіт була значно меншою, ніж зараз – кілька десятків тисяч. Хоча паперові листи ще надсилають.

Це однозначно перевершило всі рекорди, які раніше ми встановлювали. Було 10 тисяч, було до 20 тисяч минулого року, але цього вже більше,

– наголосила Шелудько.

Радіодиктант писали на всіх континентах

Навіть попри війну, багато українців писали радіодиктант на фронті та в бомбосховищах.

Ми не були впевнені, що в цей момент не буде повітряної тривоги або не вимкнуть світло. Тому усі міста у яких писали, були першопочатково в бомбосховищі. Чернігів, Львів, Чернівці, Миколаїв. Одеса взагалі в катакомбах писала. І на фронті також писали,

– уточнила координаторка проєкту.

До слова, радіодиктант набрав понад мільйон переглядів TikTok за кілька годин. До флешмобу долучилися іноземці та українці за кордоном. За словами Шелудько, текст про дім писали на всіх континентах.

Водночас, додала вона, точну кількість учасників підрахувати складно, адже не всі надсилають на перевірку свої роботи.

Коли оприлюднять текст радіодиктанту

Текст радіодиктанту мають опублікувати об 11:00 11 листопада на сайті "Суспільного" та "Українського радіо". Тоді усі охочі зможуть перевірити себе.

Переможців планують нагороджувати у грудні.

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