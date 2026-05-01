Освіта Саморозвиток Національна легенда України: які чарівні слова "заховалися" у піснях Василя Зінкевича
1 травня, 17:10
4

Національна легенда України: які чарівні слова "заховалися" у піснях Василя Зінкевича

Марія Волошин
  Василь Зінкевич є національною легендою України. 1 травня святкує свій день народження.
1 травня свій день народження святкує Національна музична легенда України – Василь Зінкевич. Маестро виповнився 81 рік.

Що відомо про Василя Зінкевича та його творчість?

Творчість Василя Зінкевича стала частинкою української національної ідентичності. Народився він на Хмельниччині і виховав своїми піснями не одне покоління українців. 

Василь Зінкевич разом із Назарієм Яремчуком були солістами і зірками легендарного ансамблю "Смерічка", який до невпізнання змінив  історію української музики. Важливою сторінкою біографії легенди – як і всієї української культури – стало виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Це виступ прославив Яремчука, Зінкевича та Івасюка на весь тодішній Радянський Союз.  

Яремчук, Зінкевич та Івасюк виконують "Червону руту": відео

Загалом Василя Зінкевича, як і Назарія Яремчука та Володимира Івасюка, можна назвати цілою епохою в історії української культури. 


Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото: Збруч

Не всі знають, що Зінкевич був і чудовим танцівником та дизайнером. Декілька танців у його постановці увійшли до Золотого фонду українського мистецтва, а розроблені ним костюми експонували на виставках у Парижі, пише Суспільне. Також він був новатором у моді. 

У 1970-1980-ті не чули про стрази Сваровскі, а Василь Іванович уже прикрашав одяг музикантів штучним камінням, 
– розповідав колега Зінкевича Дмитро Гершензон. 

За свою творчість Зінкевич отримав чимало відзнак. Він почесний громадянин Луцька, має звання Героя України, Державну премію Шевченка, свою зірку на "Алеї зірок" у Києві та чималу кількість інших нагород.

20 серпня 2025 року у Києві відбулась церемонія нагородження премією Національна легенда України. Одним з її лауреатів став народний артист України Василь Зінкевич.

Василь Зінкевич молодший і Василь Зінкевич / Фото: president.gov.ua

Які красиві слова можна знайти у піснях Зінкевича?

Серед найвідоміших пісень Василя Зінкевича – "Це моя Україна", "Червона рута", "Забудь печаль", "Скрипка грає" "Заметіль", "Море вечорове" та інші. А у них ви знайдете такі цікаві українські слова: 

  • ґонорові – горді (діал.);

  • величава; 

  • трембіта;  

  • коровай;  

  • частувати;  

  • хміль; 

  • засвіту;  

  • боронити;  

"Це моя Україна" – Василь Зінкевич ("Новий день над Україною"): відео 

  • світлиця; 

  • завше; 

  • птиці; 

  • вишиття; 

  • задума;  

  • розмай;  

  • прочинити;  

  • обрус;  

  • далеч; 

  • забриніли;  

  • потому;  

  • змовкнути;  

  • затямити;  

"Мамина світлиця" – Василь Зінкевич (1980): відео

  • водограй;  

  • бистра;  

  • красна;  

Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний". Але означає воно не "червоний", а "гарний, чудовий". 

"Водограй" – Василь Зінкевич, Софія Ротару та ВІА Смерічка: відео 

  • небокрай; 

  • розмай; 

  • діброви; 

  • печаль;  

  • заметіль; 

  • лину; 

Василь Зінкевич – "Забудь печаль" (1972): відео 

  • вечорове; 

  • зостатись;  

  • прозирнути; 

  • зронити;  

  • журба. 

І це далеко не всі чарівні українські слова, які наповнювали пісні легендарного українського співака. А щоб краще зрозуміти їхнє значення, варто прослухати пісні легендарного артиста. 

Якими мелодійними словами вражав у піснях легендарний Івасюк?

Творчість легендарного композитора та співака Володимира Івасюка вже заслужено стала національним надбанням українського народу.

Його легендарну "Червону руту" співають на концертах меломани, на стадіонах футбольні фанати та у колі рідних під час застілля. А тексти його пісень вражають до глибини душі й сьогодні.

24 Канал раніше розповідав, які колоритні слова є у піснях легендарного Івасюка. Це, зокрема, такі: квіт, спомин, повен зелен, бриніти, вдалині та інші. 

