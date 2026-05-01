Національна легенда України: які чарівні слова "заховалися" у піснях Василя Зінкевича

1 травня свій день народження святкує Національна музична легенда України – Василь Зінкевич. Маестро виповнився 81 рік.

Що відомо про Василя Зінкевича та його творчість?

Творчість Василя Зінкевича стала частинкою української національної ідентичності. Народився він на Хмельниччині і виховав своїми піснями не одне покоління українців.

Василь Зінкевич разом із Назарієм Яремчуком були солістами і зірками легендарного ансамблю "Смерічка", який до невпізнання змінив історію української музики. Важливою сторінкою біографії легенди – як і всієї української культури – стало виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Це виступ прославив Яремчука, Зінкевича та Івасюка на весь тодішній Радянський Союз.

Яремчук, Зінкевич та Івасюк виконують "Червону руту": відео

Загалом Василя Зінкевича, як і Назарія Яремчука та Володимира Івасюка, можна назвати цілою епохою в історії української культури.



Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото: Збруч

Не всі знають, що Зінкевич був і чудовим танцівником та дизайнером. Декілька танців у його постановці увійшли до Золотого фонду українського мистецтва, а розроблені ним костюми експонували на виставках у Парижі, пише Суспільне. Також він був новатором у моді.

У 1970-1980-ті не чули про стрази Сваровскі, а Василь Іванович уже прикрашав одяг музикантів штучним камінням,

– розповідав колега Зінкевича Дмитро Гершензон.

За свою творчість Зінкевич отримав чимало відзнак. Він почесний громадянин Луцька, має звання Героя України, Державну премію Шевченка, свою зірку на "Алеї зірок" у Києві та чималу кількість інших нагород.

20 серпня 2025 року у Києві відбулась церемонія нагородження премією Національна легенда України. Одним з її лауреатів став народний артист України Василь Зінкевич.

Василь Зінкевич молодший і Василь Зінкевич / Фото: president.gov.ua

Які красиві слова можна знайти у піснях Зінкевича?

Серед найвідоміших пісень Василя Зінкевича – "Це моя Україна", "Червона рута", "Забудь печаль", "Скрипка грає" "Заметіль", "Море вечорове" та інші. А у них ви знайдете такі цікаві українські слова:

ґонорові – горді (діал.);

величава;

трембіта;

коровай;

частувати;

хміль;

засвіту;

боронити;

"Це моя Україна" – Василь Зінкевич ("Новий день над Україною"): відео

світлиця;

завше;

птиці;

вишиття;

задума;

розмай;

прочинити;

обрус;

далеч;

забриніли;

потому;

змовкнути;

затямити;

"Мамина світлиця" – Василь Зінкевич (1980): відео

водограй;

бистра;

красна;

Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний". Але означає воно не "червоний", а "гарний, чудовий".

"Водограй" – Василь Зінкевич, Софія Ротару та ВІА Смерічка: відео

небокрай;

розмай;

діброви;

печаль;

заметіль;

лину;

Василь Зінкевич – "Забудь печаль" (1972): відео

вечорове;

зостатись;

прозирнути;

зронити;

журба.

І це далеко не всі чарівні українські слова, які наповнювали пісні легендарного українського співака. А щоб краще зрозуміти їхнє значення, варто прослухати пісні легендарного артиста.

Якими мелодійними словами вражав у піснях легендарний Івасюк?

Творчість легендарного композитора та співака Володимира Івасюка вже заслужено стала національним надбанням українського народу.

Його легендарну "Червону руту" співають на концертах меломани, на стадіонах футбольні фанати та у колі рідних під час застілля. А тексти його пісень вражають до глибини душі й сьогодні.

24 Канал раніше розповідав, які колоритні слова є у піснях легендарного Івасюка. Це, зокрема, такі: квіт, спомин, повен зелен, бриніти, вдалині та інші.