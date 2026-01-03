"Порушення закону": яку інформацію експертка не радить писати класним керівникам у загальний чат
- Експертка Маріанна Гончаренко закликала класних керівників не публікувати у чатах причини відсутності дітей.
- Вона назвала це порушенням законодавства про захист персональних даних.
Експертка з прав учителів Маріанна Гончаренко закликала класних керівників не писати у загальному чаті причини відсутності дітей у школі. Як і не оприлюднювати там списки відсутніх на уроках.
При цьому назвала такі дії порушенням законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на її відео у тіктоці.
Чому експертка дала такі поради класним керівникам?
Гончаренко наголосила: це не дрібниця і не всі так роблять. Це порушення закону.
Будь-які дані про дитину – персональні дані. А причини відсутності, пов'язані зі здоров'ям, – це чутливі дані, поширення яких заборонено без чіткої законної підстави,
– зазначила експертка.
І додала: жоден батьківський чат не є місцем для такої інформації.
Жодне "батьки мають знати" не є виправданням. Жодне "так зручніше" не знімає з учителя відповідальності,
– уточнила вона.
За словами Гончаренко, передавати такі дані можна лише адміністрації школи або батькам конкретної дитини. Усе інше – порушення законодавства України про захист персональних даних і створення ризиків для школи та для класних керівників особисто.
Що пишуть педагоги?
У коментарях до цього допису вчителі залишили такі коментарі:
А чому у нас тоді вимагають? Я як класний керівник маю кожного дня особисто телефонувати кожному? Розкажіть, як тоді збирати ці дні кожного дня??? Чи у вчителя не повинно бути ні сім'ї, ні життя, тільки відповідальність?
Колеги, електронний журнал – це вихід із ситуації. Ви не будете порушувати закон, а батьки безпосередньо отримуватимуть інформацію про відсутність дитини. А далі починається зона відповідальності батьків! Адже батьки теж мають дотримуватися закону України і сприяти навчанню.
У нас в чат батьки самі пишуть: "Нас не буде, ми захворіли".
Чи підвищили педагогам зарплату?
- З 1 січня також зростуть зарплати учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників на 30%.
- Наступний етап підвищення їхнього доходу цьогоріч – на 20% з 1 вересня.
- Важливо, що зберігають доплату за роботу в несприятливих умовах праці.
- Мовиться про 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисячі гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).