Лісовий розповів, як і кому нараховуватимуть "учительську тисячу"
З 2025 року учителі в Україні щомісяця отримуватимуть доплати до зарплати. Сума "вчительської тисячі" з 1 січня становитиме тисячу гривень.
Виплати отримуватимуть усі вчителі закладів загальної середньої освіти в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова міністра освіти і науки України Оксена Лісового в ефірі телемарафону.
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Чи усім вчителям в Україні нараховуватимуть "вчительську тисячу"
Міністр уточнив, на отримання виплат не впливатиме стаж педагога чи місце розташування закладу освіти, в якому він працює. Механізм нарахування виплат забезпечить МОН.
У державному бюджеті на 2025 рік на цю потребу виділять 12 мільярдів гривень, які держава отримує від іноземних партнерів, як і кошти на інші видатки соціальної сфери,
– уточнив очільник Міносвіти України.
Натомість сценарій підняття зарплати вчителям, який розробило МОН, потребує значно більших коштів.
У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень,
– зауважив Лісовий.
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Що кажуть у МОН про підвищення оплати праці педагогам інших закладів освіти
МОН також планує збільшувати розмір доплати для вчителів, якщо для цього з'являться додаткові кошти.
Міністр акцентував і на тому, що у відомстві не забувають і про питання підвищення зарплат для інших педагогічних працівників, зокрема закладів професійної-технічної, дошкільної освіти та коледжів. МОН працює над розробленням механізмів доплат для цих категорій. Все ж обов'язки щодо фінансування у цьому разі здебільшого поклали на органи місцевого самоврядування.
- Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату до зарплати педагогам у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться до 2000 гривень.