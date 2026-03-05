Вчитимуться влітку: у школах Києва таки будуть весняні канікули

У школах української столиці таки будуть весняні канікули. Школярі відпочиватимуть від навчання традиційно – наприкінці березня.

Деталі повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Про це інформує Київ24 у телеграмі.

Коли весняні канікули у школах Києва?

Мондриївський заявив, що чиновники розуміють і бачать, що канікули столичним учням потрібні. Традиційно відпочиватимуть учні в останній тиждень березня.

З 21 березня (п'ятниця), але формально з 23 березня (понеділок). Тиждень канікул буде дітям – 10 днів, якщо з вихідними,

– заявив заступник голови КМДА.

І додав, що влітку учні наздоганятимуть пропущене. Однак напрацюють той режим, який буде комфортним і ефективним і для дітей, і для педагогів, і для батьків.

До слова, цей навчальний рік стартував 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.

Що відомо про освітню ситуацію у Києві?