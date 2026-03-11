"Катастрофа з розвитком": українці сперечаються через вивчення англійської у садках

З 1 вересня у дитсадках України вивчення англійської мови стане обов'язковим. Опановуватимуть її ази діти старшого дошкільного віку.

Мовиться про тих, кому 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту", зазначає Osvita.ua.

Що відомо про новації?

У дитсадках при цьому запровадять нову посаду – вчителя цієї мови. Для цих педагогів вже розробили Методичний порадник. Він містить практичні рекомендації про планування і проведення занять.

Професійний розвиток освітян відбуватиметься через національну платформу, яку створило МОН.

Спеціалізований розділ містить п'ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів. Загальний обсяг – 30 годин.

Вони орієнтовані на практичне застосування та адаптовані до віку дітей.

Цікаво! У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами.

Що думають українці про таке нововведення?

Українці почали активно обговорювати цю тему. Свої думки висловили дописом Освіта.ua.

Діти українською не володіють, як потрібно. Навіть у школах дедалі більше дітей не вимовляють звуки рідної мови. Зараз в кожному садочку потрібні логопеди з молодшої групи, а не із середньої чи старшої.

У закладах дошкільної освіти – катастрофа з розвитком мовлення у дітей. На мою думку, потрібно запровадити посаду логопеда, а англійську нехай діти вчать у школі.

Лишіться цього ровера! Навчіть дітей української, рідної мови... Англійська нікуди не втече.

Наші діти з новими програмами навчання не вміють складати розповіді, не хочуть вчити вірші, слухати казки, розвиток мови доволі слабкий... А ще плутають свої букви з англійськими, виходить вінегрет.

Шокована коментарями. Англійська мова вже давно вивчається в дитячих садочках як самооплатна послуга або як гурток. Особисто я навчаю діток англійської в садочку з 2013 року як керівник гуртка, який уже декілька років запроваджений в штат. Навчаю дітей від молодшої до старшої групи. А зараз це буде не гурток, а обов'язкове заняття, як музичне заняття чи фізкультура. Англійська в садочку – це не про те, щоб вивчити і знати мову, це про урізноманітнення дня для дітей, про загальний розвиток, про цікаві пісні та руханки, а ще також виступи на тематичних ранках. Дітям дуже подобаються заняття з англійської в садочку. Багато діток добре запам'ятовують різні слова, стандартні фрази, віршики та пісні.

Ще свою рідну не знають, а уже чужу будуть вчити!

Ви вихователів хоч утримайте на зарплатні жебраків. Незабаром закриватися будете, а не мови вивчати.

А спеціалісти де? Їх у школах не вистачає! Бо за той мізер в школи, садки не підуть працівники фірм, консульств, посольств тощо.

Читаю коментарі. Жах. До кінця пересилити не змогла. Яке ж наше суспільство ще не доросле! Все те, про що люди питають: за які гроші, хто це придумав, навіщо… Все це гуглиться за одну хвилину. Люди добрі, у нас євроінтеграція, діти, тобто наше майбутнє, мають бути конкурентоспроможними, тому про англійську мову ухвалили закон як вимогу ЄС, а впроваджують за їхні гроші: грант ЄС. Двом мовам одночасно дітей вчити легше, коли все засвоюється на підсвідомості, ніж почергово.

Як триває трансформація у дошкільній освіті?

В Україні триває системна трансформація дошкільної освіти.

З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту".

З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.

У МОН також раніше анонсували реалізацію ідеї щодо облаштування ясел у дитсадках та готовність приймати у садках дітей від трьох місяців. Але для цього потрібні інвестиції для переобладнання та навчання вихователів.