11 березня, 15:06
"Катастрофа з розвитком": українці сперечаються через вивчення англійської у садках

Марія Волошин

З 1 вересня у дитсадках України вивчення англійської мови стане обов'язковим. Опановуватимуть її ази діти старшого дошкільного віку.

Мовиться про тих, кому 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту", зазначає Osvita.ua.

Що відомо про новації?

У дитсадках при цьому запровадять нову посаду – вчителя цієї мови. Для цих педагогів вже розробили Методичний порадник. Він містить практичні рекомендації про планування і проведення занять.

Професійний розвиток освітян відбуватиметься через національну платформу, яку створило МОН. 

Спеціалізований розділ містить п'ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів. Загальний обсяг – 30 годин. 

Вони орієнтовані на практичне застосування та адаптовані до віку дітей.

Цікаво! У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами.

Що думають українці про таке нововведення?

Українці почали активно обговорювати цю тему. Свої думки висловили дописом Освіта.ua.

  • Діти українською не володіють, як потрібно. Навіть у школах дедалі більше дітей не вимовляють звуки рідної мови. Зараз в кожному садочку потрібні логопеди з молодшої групи, а не із середньої чи старшої.

  • У закладах дошкільної освіти – катастрофа з розвитком мовлення у дітей. На мою думку, потрібно запровадити посаду логопеда, а англійську нехай діти вчать у школі. 

  • Лишіться цього ровера! Навчіть дітей української, рідної мови... Англійська нікуди не втече.

  • Наші діти з новими програмами навчання не вміють складати розповіді, не хочуть вчити вірші, слухати казки, розвиток мови доволі слабкий... А ще плутають свої букви з англійськими, виходить вінегрет. 

  • Шокована коментарями. Англійська мова вже давно вивчається в дитячих садочках як самооплатна послуга або як гурток. Особисто я навчаю діток англійської в садочку з 2013 року як керівник гуртка, який уже декілька років запроваджений в штат. Навчаю дітей від молодшої до старшої групи. А зараз це буде не гурток, а обов'язкове заняття, як музичне заняття чи фізкультура. Англійська в садочку – це не про те, щоб вивчити і знати мову, це про урізноманітнення дня для дітей, про загальний розвиток, про цікаві пісні та руханки, а ще також виступи на тематичних ранках. Дітям дуже подобаються заняття з англійської в садочку. Багато діток добре запам'ятовують різні слова, стандартні фрази, віршики та пісні.
  • Ще свою рідну не знають, а уже чужу будуть вчити!

  • Ви вихователів хоч утримайте на зарплатні жебраків. Незабаром закриватися будете, а не мови вивчати.

  • А спеціалісти де? Їх у школах не вистачає! Бо за той мізер в школи, садки не підуть працівники фірм, консульств, посольств тощо.

  • Читаю коментарі. Жах. До кінця пересилити не змогла. Яке ж наше суспільство ще не доросле! Все те, про що люди питають: за які гроші, хто це придумав, навіщо… Все це гуглиться за одну хвилину. Люди добрі, у нас євроінтеграція, діти, тобто наше майбутнє, мають бути конкурентоспроможними, тому про англійську мову ухвалили закон як вимогу ЄС, а впроваджують за їхні гроші: грант ЄС. Двом мовам одночасно дітей вчити легше, коли все засвоюється на підсвідомості, ніж почергово.

Як триває трансформація у дошкільній освіті?

  • В Україні триває системна трансформація дошкільної освіти.
  • З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту".
  • З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.
  • У МОН також раніше анонсували реалізацію ідеї щодо облаштування ясел у дитсадках та готовність приймати у садках дітей від трьох місяців. Але для цього потрібні інвестиції для переобладнання та навчання вихователів.

