Українські студенти-чоловіки зможуть вчитися у закордонних вишах

Через воєнний стан у нашій державі українські студенти-чоловіки не можуть виїхати за кордон. Навіть якщо до того навчалися в іноземних вишах.

Через це рішення багато студентів з України втратили можливість вчитися у престижних вишах Європи. Чоловіки протестували, зверталися до суду, МОН та в інші інстанції. Однак за межі України їх не випустили.

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Як вирішило справу МОН

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет не так давно звертався до іноземних колег з проханням сприяти українським студентам, які хочуть вчитися в іноземних ВНЗ. Зокрема надати їм можливість вчитися онлайн або ж річну перерву в навчанні.

Які країни сприятимуть українцям

Шкарлет також повідомив, що вже отримав відповіді від іноземних колег. Тож українцям у здобутті освіти сприятимуть кілька країн.

️Міністр освіти і науки Польщі закликав керівництво вишів дозволити студентам з України вчитися онлайн. Також – надавати їм академічні відпустки на вимогу.

Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до ВНЗ, аби ті надали українським студентам річну перерву в навчанні або можливість онлайн-навчання.

️Німецькі виші теж підтримують прохання про можливість для українців продовжити навчання. До кожного зі студентів застосовуватимуть індивідуальний підхід.

Університети Данії передбачать можливість надання студентам відпустки або переведення у дистанційний формат.

️Міністерство освіти, науки та спорту Литви також рекомендувало вишам та коледжам підтримати українських студентів.

️Азербайджан теж готовий розглядати звернення українців щодо онлайн-освіти або надання річної перерви в навчанні.

Готові сприяти українським студентам-чоловікам у здобутті онлайн-освіти також такі країни:

Естонія;

Йорданія;

Казахстан;

Канада;

Китай;

Північна Македонія;

Швейцарія.

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Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко