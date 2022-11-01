Українські студенти-чоловіки зможуть вчитися у закордонних вишах

1 листопада 2022 , 10:55
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Джерело:

Сергій Шкарлет

Через воєнний стан у нашій державі українські студенти-чоловіки не можуть виїхати за кордон. Навіть якщо до того навчалися в іноземних вишах.

Через це рішення багато студентів з України втратили можливість вчитися у престижних вишах Європи. Чоловіки  протестували, зверталися до суду, МОН та в інші інстанції. Однак за межі України їх не випустили. 

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Як вирішило справу МОН 

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет не так давно звертався до іноземних колег з проханням сприяти українським студентам, які хочуть вчитися в іноземних ВНЗ. Зокрема надати їм можливість вчитися онлайн або ж річну перерву в навчанні. 

Які країни сприятимуть українцям 

Шкарлет також повідомив, що вже отримав відповіді від іноземних колег. Тож українцям у здобутті освіти сприятимуть кілька країн. 

  • ️Міністр освіти і науки Польщі закликав керівництво вишів дозволити студентам з України вчитися онлайн. Також – надавати їм академічні відпустки на вимогу.
  • Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до ВНЗ, аби ті надали українським студентам річну перерву в навчанні або можливість онлайн-навчання.
  • ️Німецькі виші теж підтримують прохання про можливість для українців продовжити навчання. До кожного зі студентів застосовуватимуть індивідуальний підхід.
  • Університети Данії передбачать можливість надання студентам відпустки або переведення у дистанційний формат. 
  • ️Міністерство освіти, науки та спорту Литви також рекомендувало вишам та коледжам підтримати українських студентів.
  • ️Азербайджан теж готовий розглядати звернення українців щодо онлайн-освіти або надання річної перерви в навчанні.

Готові сприяти українським студентам-чоловікам у здобутті онлайн-освіти також такі країни: 

  • Естонія;
  • Йорданія;
  • Казахстан;
  • Канада;
  • Китай;
  • Північна Македонія;
  • Швейцарія. 

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Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко

  • Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.
  • Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.
  • Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.
  • Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах.
  • Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.
  • Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.
  • Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.

Автор: Марія Волошин