Як відбуватиметься творчий конкурс при вступі до коледжів
- У 2026 році творчі конкурси для вступу до коледжів проводитимуть в один день.
- Оцінюватимуть за шкалою 100 – 200 або як "незадовільно".
Частина вступників до коледжів цьогоріч також проходитиме творчий конкурс. Він потрібний, аби стати студентом окремих спеціальностей.
Це вступне випробування для вступу на фахового молодшого бакалавра передбачає перевірку й оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття такої освіти. Про це інформує Osvita.ua.
Дивіться також МОН опублікувало проєкт Порядку прийому до коледжів у 2026 році
Як оцінюють результати творчого конкурсу?
Результат творчого конкурсу оцінюють за шкалою, визначеною правилами прийому відповідного коледжу.
Творчі конкурси у 2026 році проводитимуть протягом одного туру, тобто у межах одного дня.
За результатами творчого конкурсу абітурієнт отримає позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або почує рішення про негативну оцінку ("незадовільно").
Відомості про бали, отримані в результаті творчого конкурсу, мають бути внесені в ЄДЕБО.
На які спеціальності треба проходити творчий конкурс?
Вступне випробування у формі творчого конкурсу проходять вступники з базовою загальною середньою освітою та з повною загальною (профільною) середньою освітою при вступі на такі спеціальності:
На які спеціальності треба проходити творчий конкурс / скриншот
Дивіться також Як вчитимуться учні шкіл та профтехів у Житомирі
Які зміни відбудуться у професійній освіті?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки.
Також роботу розпочнуть наглядові ради у коледжах та училищах як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління. Вони впливатимуть на якість освіти та призначення керівників.
Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми.