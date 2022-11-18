На даху вагона: 11-класник з Харківщини розповів, як складав вступні іспити під обстрілами

Бойові дії в Україні не можуть стати на заваді здобуттю омріяної освіти. Це довів школяр із Харківщини.

Журналісти побували на деокупованій частині Харківської області і розповіли неймовірну історію. Вона про 11-класника із Балаклії.

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Школяр розповів, як складав іспити під обстрілами

У Балаклії одинадцятикласник змушений був складати вступні іспити під обстрілами. Причому сидячи на даху вагона потяга. Адже лише там зміг зловити хоч якийсь зв'язок. Так, хлопець успішно склав іспити й вступив до омріяного університету на державну форму навчання.

Він розповів, як відбувалася співбесіда.

Залазив на вагон, там ловила мережа. Зошити на вагоні лежали – і я там сидів. Будь-який вибух – треба було пригинатися. Коли почався обстріл, я почав швидко злазити. При цьому казав другові, що зараз буде біда і щоб він поквапився,

– уточнив студент.

Журналісти при цьому наголосили: це було дуже складно, але хлопець все одно йшов до своєї мети. Вірив, що його майбутнє – це Україна. Тож вони радіють, що українська молодь є свідомою і відбудовуватиме нашу державу.

Як школяр складав іспити під обстрілами

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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.

Виші можуть оголошувати додатковий набір та зараховувати студентів на контракт до 30 листопада 2022 року.