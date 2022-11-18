Журналисты побывали на деоккупированной части Харьковской области и рассказали невероятную историю. Она об 11-класснике из Балаклеи.

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Школьник рассказал, как сдавал экзамены под обстрелами

В Балаклее одиннадцатиклассник вынужден был сдавать вступительные экзамены под обстрелами. Причем сидя на крыше вагона поезда. Ведь только там смог поймать хоть какую-то связь. Так, парень успешно сдал экзамены и поступил в выбранный университет на государственную форму обучения.

Он рассказал, как происходило собеседование.

Забирался на вагон, там ловила сеть. Тетради на вагоне лежали – и я там сидел. Любой взрыв – нужно было пригибаться. Когда начался обстрел, я принялся быстро слезать. При этом говорил другу, что сейчас будет беда и чтобы он поспешил,

– уточнил студент.

Журналисты подчеркнули: это было очень сложно, но парень все равно шел к своей цели. Верил, что его будущее – это Украина. Поэтому они радуются, что украинская молодежь сознательная и будет восстанавливать наше государство.

Как школьник сдавал экзамены под обстрелами

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Как проходила вступительная кампания в вузах в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его сдали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступили более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.