1 січня, 10:53
МОН має намір збільшити вагу творчого конкурсу для абітурієнтів

Марія Волошин
Основні тези
  • Міністерство освіти і науки України планує збільшити ваговий коефіцієнт творчого конкурсу для мистецьких спеціальностей.
  • Які зміни пропонують на вступну кампанію 2026 – у новині. 

Міністерство освіти і науки України має намір збільшити вагу творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності. Такі плани є на вступну кампанію 2026 року.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Його оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Що пропонує МОН?

Так, пропонують ваговий коефіцієнт творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності збільшити до 0,7. У попередні роки ваговий коефіцієнт для балів, отриманих вступниками на бакалаврат за творчий конкурс, становив 0,6.

Також планують зменшити вагові коефіцієнти для балів НМТ з чотирьох предметів для спеціальностей, пов'язаних з музичним, перформативним, образотворчим і декоративним мистецтвом. Для цих спеціальностей у 2026 році ваговий коефіцієнт для кожного предмета НМТ становитиме 0,075.

Нагадаємо, що цьогоріч чимало скарг лунало з уст учасників НМТ щодо складання математики. Обурювалися передовсім майбутні митці й заявляли, що цей предмет їм у майбутньому не знадобиться. Також зазначали, що саме "провал" цього предмета на мультитесті перекриває їм шлях до вступу в українські ЗВО.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зауважила, що для вступу на мистецькі спеціальності математика не є визначальним предметом, адже коефіцієнти, які зазначені в умовах зарахування на цей предмет, є надзвичайно низькими. Більшої – значної – ваги набував саме творчий конкурс. 

Які правила вступної кампанії погодили?

  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.
  • НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
  • Складання ДПА не передбачили.
  • Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.