Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році
13 січня, 20:09
3

Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2026 році для вступу у виші потрібні результати з чотирьох предметів НМТ.
  • Три обов'язкові (українська мова, математика, історія України) та один на вибір (іноземна мова, біологія, хімія, фізика, географія або українська література).

Цьогоріч для вступу у виші на будь-яку спеціальність потрібні будуть результати з чотирьох предметів НМТ. Три з них є обов'язковими та один – на вибір.

Такі дані містить Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН. Документ перебуває на громадському  обговоренні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення УЦОЯО.

Дивіться також Як відбуватиметься вступ на бакалаврат у 2026 році 

Які предмети будуть на мультитесті?

Серед обов'язкових предметів такі:

  • українська мова;

  • математика;

  • історія України.

Предмет на вибір вступника / вступниці можна обрати серед таких:

  • українська література;

  • іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська);

  • біологія;

  • хімія;

  • фізика;

  • географія. 

Радимо заздалегідь визначитися з майбутньою спеціальністю та вибрати четвертий предмет, потрібний для вашого вступу, 
– наголосили в УЦОЯО.

Дивіться також Перелік іспитів при вступі у виші можуть розширити: чи замінять НМТ 

Як готуватися до НМТ?

В УЦОЯО радять насамперед ознайомитися з програмами ЗНО, за якими укладуть тести. Саме вони визначають зміст завдань. 

На основі цих програм розробіть власний чіткий план підготовки, що охоплюватиме всі теми. Такий підхід допоможе уникнути хаосу в навчанні й дасть змогу максимально ефективно розподілити час між різними предметами, 
– зауважили у Центрі.

І порадили виконувати завдання різних рівнів складності з кожного предмета, аби краще адаптуватися до структури тесту та бути готовими не лише до простих запитань, а й до задач, над якими потрібно поміркувати. Особливу увагу варто приділити тренуванням у режимі реального часу, практикуючи проходження тестів із відліком часу.

Дивіться також УЦОЯО звернувся до учасників НМТ із застереженням 

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?

  • Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.

  • Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.

  • Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.

  • Наступного року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.