Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Цьогоріч для вступу у виші на будь-яку спеціальність потрібні будуть результати з чотирьох предметів НМТ. Три з них є обов'язковими та один – на вибір.

Такі дані містить Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН. Документ перебуває на громадському обговоренні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення УЦОЯО.

Які предмети будуть на мультитесті?

Серед обов'язкових предметів такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Предмет на вибір вступника / вступниці можна обрати серед таких:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська);

біологія;

хімія;

фізика;

географія.

Радимо заздалегідь визначитися з майбутньою спеціальністю та вибрати четвертий предмет, потрібний для вашого вступу,

– наголосили в УЦОЯО.

Як готуватися до НМТ?

В УЦОЯО радять насамперед ознайомитися з програмами ЗНО, за якими укладуть тести. Саме вони визначають зміст завдань.

На основі цих програм розробіть власний чіткий план підготовки, що охоплюватиме всі теми. Такий підхід допоможе уникнути хаосу в навчанні й дасть змогу максимально ефективно розподілити час між різними предметами,

– зауважили у Центрі.

І порадили виконувати завдання різних рівнів складності з кожного предмета, аби краще адаптуватися до структури тесту та бути готовими не лише до простих запитань, а й до задач, над якими потрібно поміркувати. Особливу увагу варто приділити тренуванням у режимі реального часу, практикуючи проходження тестів із відліком часу.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?