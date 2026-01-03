Не "кофе" та не "експресо": як правильно називати популярні напої українською мовою
- Українці часто неправильно називають напої через кальки з російської мови, наприклад, сік замість сок, компот замість кампот, глінтвейн замість глітвейн.
- У назвах кавових напоїв також є помилки, наприклад, кава замість кофе, еспресо замість еспрессо, капучино замість капучіно, не дотримуючись "правила дев'ятки".
Ще чимало назв напоїв, які українці звикли вимовляти на російський лад, хоча наша літературна норма звучить інакше. Пропонуємо добірку слів у яких найчастіше помиляються.
Які напої українці називають неправильно, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Як називати напої українською?
Мова – це не лише слова, а й культура. І навіть у назвах напоїв ми часто несвідомо калькуємо російські форми, забуваючи про питомі українські чи звучання слів у нашій мові. Це стосується і назв гарячих напоїв, які запозичені з інших мов.
Тому позбудьтеся кальок та російського тону і ще раз переконайтеся, як назви напоїв пишуться і звучать українською:
- не сок – а сік;
- не кампот – а компот чи узвар;
- не лімонад – а лимонад.
І звичайно, міцні напої теж називають на російський штиб:
- не настойка – а настоянка;
- не глітвейн – а глінтвейн;
- не лікьор – а лікер;
- не віно чи вінцо – а вино;
- не шампанскоє – а шампанське;
- не піво – а пиво;
- не водка – а горілка;
- не сідр – а сидр.
Саме таке написання слів ви зустрінете в українських словниках та поясненнях мовознавців.
Зимовий напій – глінтвейн / Freepik
Попри те, що у кожній кав'ярні (раніше ми писали про те, як правильно – каварня чи кав'ярня) є стенди меню з назвами напоїв, які пропонує заклад, подекуди можна зустріти помилки, де ще не враховані зміни нового правопису 2019 року. А найчастіша помилка – написання "і" замість "и" чи подвоєння. Чи подібної помилки припускаються клієнти.
Тому розглянемо назви гарячих кавових напоїв, у яких припускаються помилки:
- не кофе – а кава;
- не амерікано – а американо;
- не еспрессо чи експресо – а еспресо;
- не капучіно чи каппучіно – а капучино;
Цікаво! Назва "капучино" від італійського cappuccino означає "маленький капуцин", через колір напою, що схожий на рясу монахів-капуцинів.
- не латте (італійською caffè latte – "кава з молоком") – а лате;
- не моккачіно – а мокачіно;
- не гляссе – а глясе;
- не раф-кава – а раф без уточнення.
У назвах цих напоїв, в українській мові ми керуємося "правилом дев'ятки". Як пояснює мовознавиця Марія Словолюб, після дев'яти приголосних: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, у запозичених словах перед наступним приголосним (крім "й") пишеться літера "и", а не "і". Для кращого запам'ятовування придумали мнемонічну фразу – Де Ти З'їси Цю ЧаШу ЖиРу. Подібних фраз є кілька, як-от КаФе ПТаХ чи МаВПи БуФ.
Правило дев'ятки: дивіться відео
Навіть у назвах напоїв ми можемо плекати чистоту української мови. Вибираючи каву замість кофе, сік замість сока, настоянку замість настойки, ми не лише говоримо правильно, а й підтримуємо автентичність нашої культури.