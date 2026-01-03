Не "кофе" та не "експресо": як правильно називати популярні напої українською мовою

Ще чимало назв напоїв, які українці звикли вимовляти на російський лад, хоча наша літературна норма звучить інакше. Пропонуємо добірку слів у яких найчастіше помиляються.

Які напої українці називають неправильно, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Як називати напої українською?

Мова – це не лише слова, а й культура. І навіть у назвах напоїв ми часто несвідомо калькуємо російські форми, забуваючи про питомі українські чи звучання слів у нашій мові. Це стосується і назв гарячих напоїв, які запозичені з інших мов.

Тому позбудьтеся кальок та російського тону і ще раз переконайтеся, як назви напоїв пишуться і звучать українською:

не сок – а сік ;

; не кампот – а компот чи узвар ;

; не лімонад – а лимонад.

І звичайно, міцні напої теж називають на російський штиб:

не настойка – а настоянка ;

; не глітвейн – а глінтвейн ;

; не лікьор – а лікер ;

; не віно чи вінцо – а вино;

не шампанскоє – а шампанське;

не піво – а пиво ;

; не водка – а горілка ;

; не сідр – а сидр.

Саме таке написання слів ви зустрінете в українських словниках та поясненнях мовознавців.

Зимовий напій – глінтвейн / Freepik

Попри те, що у кожній кав'ярні (раніше ми писали про те, як правильно – каварня чи кав'ярня) є стенди меню з назвами напоїв, які пропонує заклад, подекуди можна зустріти помилки, де ще не враховані зміни нового правопису 2019 року. А найчастіша помилка – написання "і" замість "и" чи подвоєння. Чи подібної помилки припускаються клієнти.

Тому розглянемо назви гарячих кавових напоїв, у яких припускаються помилки:

не кофе – а кава ;

; не амерікано – а американо;

не еспрессо чи експресо – а еспресо ;

а ; не капучіно чи каппучіно – а капучино;

Цікаво! Назва "капучино" від італійського cappuccino означає "маленький капуцин", через колір напою, що схожий на рясу монахів-капуцинів.

не латте (італійською caffè latte – "кава з молоком") – а лате;

"кава з молоком") – а не моккачіно – а мокачіно;

а не гляссе – а глясе;

а не раф-кава – а раф без уточнення.

У назвах цих напоїв, в українській мові ми керуємося "правилом дев'ятки". Як пояснює мовознавиця Марія Словолюб, після дев'яти приголосних: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, у запозичених словах перед наступним приголосним (крім "й") пишеться літера "и", а не "і". Для кращого запам'ятовування придумали мнемонічну фразу – Де Ти З'їси Цю ЧаШу ЖиРу. Подібних фраз є кілька, як-от КаФе ПТаХ чи МаВПи БуФ.

Правило дев'ятки: дивіться відео

Навіть у назвах напоїв ми можемо плекати чистоту української мови. Вибираючи каву замість кофе, сік замість сока, настоянку замість настойки, ми не лише говоримо правильно, а й підтримуємо автентичність нашої культури.