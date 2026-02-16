Металодетектори та відеоспостереження: у школах посилюють заходи безпеки

В Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладх освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори.

Міністерство внутрішніх справ України погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти". Про це у фейсбуці написала освітній омбудсмен України Надія Лещик.

До теми У Раді заговорили про пришвидшення процесу встановлення пропускних рамок у школах

Що зміниться для шкіл?

На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони. До заходів з технічної охорони належать, зокрема:

система термінового виклику поліції;

система відеоспостереження;

металодетектори.

Лещик зазначила, що заходи для запобігання та/або припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу здійснюють, зокрема, за кошти засновника.

У наказі також вказано, що заходи з охорони у школах не можуть поєднуватися зі завданням фізичних або моральних страждань чи приниженням.

Необхідно розробити рекомендації щодо застосування заходів з охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушували,

– вважає освітній омбудсмен.

Цікаво Уряд України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених у школах. Причому як на території закладу освіти, так і в приміщеннях.

Вона також додала, що відеоспостереження не має порушувати права учасників освітнього процесу, зокрема щодо збереження персональних даних.

Також Лещик акцентувала:

педагогів не мають залучати до охорони та організації пропуску осіб на територію школи;

заходи з охорони не повинні порушувати права учасників освітнього процесу та інших осіб;

металодетектори мають відповідати вимогам санітарного законодавства;

заходи фізичної та технічної охорони повинні враховувати наявність поліції охорони чи відповідно підготовлених фахівців.

Нагадаємо. що торік у вересні Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.

Дивіться також Лісовий розповів, чи заборонять смартфони у школах

Що раніше казали у Раді?