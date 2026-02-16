Металодетектори та відеоспостереження: у школах посилюють заходи безпеки
- У школах України встановлять системи термінового виклику поліції, відеоспостереження та металодетектори для посилення заходів безпеки.
- Заходи з охорони не можуть порушувати права учасників освітнього процесу.
В Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладх освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори.
Міністерство внутрішніх справ України погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти". Про це у фейсбуці написала освітній омбудсмен України Надія Лещик.
Що зміниться для шкіл?
На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони. До заходів з технічної охорони належать, зокрема:
система термінового виклику поліції;
система відеоспостереження;
металодетектори.
Лещик зазначила, що заходи для запобігання та/або припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу здійснюють, зокрема, за кошти засновника.
У наказі також вказано, що заходи з охорони у школах не можуть поєднуватися зі завданням фізичних або моральних страждань чи приниженням.
Необхідно розробити рекомендації щодо застосування заходів з охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушували,
– вважає освітній омбудсмен.
Вона також додала, що відеоспостереження не має порушувати права учасників освітнього процесу, зокрема щодо збереження персональних даних.
Також Лещик акцентувала:
педагогів не мають залучати до охорони та організації пропуску осіб на територію школи;
заходи з охорони не повинні порушувати права учасників освітнього процесу та інших осіб;
металодетектори мають відповідати вимогам санітарного законодавства;
заходи фізичної та технічної охорони повинні враховувати наявність поліції охорони чи відповідно підготовлених фахівців.
Нагадаємо. що торік у вересні Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.
Що раніше казали у Раді?
- Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак недавно писав у своєму телеграм-каналі, що в Україні необхідно прискорити виконання закону щодо запровадження заходів безпеки у школах. Зокрема, щодо упровадження систем контролю доступу до освітніх закладів.
Мовилось, зокрема, про встановлення пропускних рамок задля підвищення безпеки.
У деяких школах вже триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки.
До слова, в Україні триває реалізація програми "Безпечна школа". Вона передбачає, що чітко визначать правила перебування на території та в приміщеннях шкіл, доступу до закладів освіти, а також механізми контролю за їхнім дотриманням. Також у школах мають бути встановлені огорожі або визначені межі території. Обов'язково – технічні засоби для термінового виклику поліції – "тривожні кнопки".
Нагадаємо також, що 12 січня в Києві учень напав із ножем на вчительку й однокласника, поранивши їх. Поліція відразу затримала нападника.