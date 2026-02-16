Укр Рус
16 лютого, 16:29
Металодетектори та відеоспостереження: у школах посилюють заходи безпеки

Марія Волошин
Основні тези
  • У школах України встановлять системи термінового виклику поліції, відеоспостереження та металодетектори для посилення заходів безпеки.
  • Заходи з охорони не можуть порушувати права учасників освітнього процесу.

В Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладх освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори.

Міністерство внутрішніх справ України погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти". Про це у фейсбуці написала освітній омбудсмен України Надія Лещик

Що зміниться для шкіл?

На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони. До заходів з технічної охорони належать, зокрема:

  •  система термінового виклику поліції;

  •  система відеоспостереження;

  •  металодетектори.

Лещик зазначила, що заходи для запобігання та/або припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу здійснюють, зокрема, за кошти засновника. 

У наказі також вказано, що заходи з охорони у школах не можуть поєднуватися зі завданням фізичних або моральних страждань чи  приниженням. 

Необхідно розробити рекомендації щодо застосування заходів з охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушували,
 – вважає освітній омбудсмен.

Вона також додала, що відеоспостереження не має порушувати права учасників освітнього процесу, зокрема щодо збереження персональних даних.

Також Лещик акцентувала:

  • педагогів не мають залучати до охорони та організації пропуску осіб на територію школи;

  • заходи з охорони не повинні порушувати права учасників освітнього процесу та інших осіб;

  • металодетектори мають відповідати вимогам санітарного законодавства;

  • заходи фізичної та технічної охорони повинні враховувати наявність поліції охорони чи відповідно підготовлених фахівців. 

Нагадаємо. що торік у вересні Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.

Що раніше казали у Раді?

  • Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак недавно писав у своєму телеграм-каналі, що в Україні необхідно прискорити виконання закону щодо запровадження заходів безпеки у школах. Зокрема, щодо упровадження систем контролю доступу до освітніх закладів.

  • Мовилось, зокрема, про встановлення пропускних рамок задля підвищення безпеки.

  • У деяких школах вже триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. 

  • До слова, в Україні триває реалізація програми "Безпечна школа". Вона передбачає, що чітко визначать правила перебування на території та в приміщеннях шкіл, доступу до закладів освіти, а також механізми контролю за їхнім дотриманням. Також у школах мають бути встановлені огорожі або визначені межі території. Обов'язково – технічні засоби для термінового виклику поліції – "тривожні кнопки".

  • Нагадаємо також, що 12 січня в Києві учень напав із ножем на вчительку й однокласника, поранивши їх. Поліція відразу затримала нападника.