Заміжня чи одружена: як правильно сказати про сімейний статус українською

Можна почути суперечки, як називати правильно сімейну жінку – заміжня чи одружена. Вичерпну відповідь можна знайти в українських словниках.

Як правильно назвати сімейний стан жінки – вона одружена чи заміжня, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Жінка заміжня чи одружена – як казати правильно?

Чомусь і досі виникає сумнів, як правильно називати жінку у шлюбі – "заміжня" чи "одружена". Можна зустріти твердження, що стосовно чоловіків можна казати – одружений, а стосовно жінки – заміжня – і тільки так. Або ж слова – "одружений" і "заміжній" можна використовувати і для чоловіків, і для жінок.

Та мовознавці та українські словники подать визначення до обох варіантів:

Словник української мови (11 томів): "заміжня – жінка, яка перебуває в шлюбі; одружена (про жінку)".

Словник Бориса Грінченка: "подружжя" та "заміжжя" є синонімами; "одружуватися" застосовується як до чоловіків, так і до жінок.

Словопедія: фіксує "заміжня", але не "одружена".

Онлайн-бібліотека "Горох": визнає "одружена" і "заміжня" рівноправними синонімами та навіть має форму – "заміжній".

Словник української мови (сучасні онлайн-версії): "одружений – той, хто перебуває в шлюбі"; форма "одружена" – про жінку.

Світлана Чернишова пояснила, що "одружений", ми можемо казати як до чоловіка, так і до жінки. А от "заміжня" – лише до жінки. "Заміжня" походить від слова "заміж" – тобто "за мужа / за чоловіка". У класичній українській традиції саме так позначали жінку, яка вступила у шлюб.

Заміжня – слово питоме, народне, живе і природне для української мови. Ідеально звучить у розмовному, художньому та публіцистичному стилях,

– прокоментувала Світлана Чернишова.

Тобто в українській мові правильно казати:

"жінка заміжня",

"жінка одружена".

Як казати правильно: дивіться відео

Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснює: обидва слова – "заміжня" і "одружена" – є правильними, вони синонімічні, і можна сміливо вживати будь-яке.

Втім, врахуйте, якщо ви позначаєте свій стан в офіційних юридичних документах, то краще писати – "одружена!"

Отже, у повсякденному мовленні можна вживати обидва слова. Якщо хочете звучати більш традиційно й образно – кажіть "заміжня". Якщо прагнете нейтральності чи офіційності – "одружена".

І взагалі, візьміть до уваги короткий словничок українською:

не брак – а шлюб ;

не свадьба – а весілля;

не женітьба – а одруження;

не супругі – а подружжя ;

у парі не муж і жена – а чоловік та дружина.

Живіть у шлюбі щасливо і говоріть українською!