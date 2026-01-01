Чи отримуватимуть педагоги "вчительську тисячу" у 2026 році

У 2026 році вчителям збережуть доплати за роботу в несприятливих умовах праці. При цьому не всі отримуватимуть однакові виплати.

Відповідне рішення погодив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Хто і скільки отримуватиме?

У МОН України повідомили, що зберігається доплата за роботу в несприятливих умовах праці, яку цьогоріч отримували педагоги.

Так, педагоги отримуватимуть загалом 2 тисячі гривень. Натомість 4 тисячі гривень отримуватимуть ті вчителі, які працюють очно на прифронтових територіях. Мовиться вже про суми після сплати податків.

Що відомо про виплату "вчительської тисячі"?