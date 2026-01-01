Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Чи отримуватимуть педагоги "вчительську тисячу" у 2026 році
1 січня, 13:51
Чи отримуватимуть педагоги "вчительську тисячу" у 2026 році

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2026 році вчителям збережуть доплати за роботу в несприятливих умовах праці.
  • Більшість отримуватиме 2 тисячі гривень. 

У 2026 році вчителям збережуть доплати за роботу в несприятливих умовах праці. При цьому не всі отримуватимуть однакові виплати.

Відповідне рішення погодив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Хто і скільки отримуватиме?

У МОН України повідомили, що зберігається доплата за роботу в несприятливих умовах праці, яку цьогоріч отримували педагоги.

Так, педагоги отримуватимуть загалом 2 тисячі гривень. Натомість 4 тисячі гривень отримуватимуть ті вчителі, які працюють очно на прифронтових територіях. Мовиться вже про суми після сплати податків. 

Що відомо про виплату "вчительської тисячі"?

  • З 1 січня 2025 року учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень.

  • З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросла. Вона становила 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень.

  • На цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.
  • З вересня уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях до 4 тисяч гривень. 