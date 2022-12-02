Дати можуть змінитися: коли у школах Житомира будуть канікули

У Житомирі зимові канікули у школах розпочнуться у кінці грудня. Однак дати відпочинку учнів є орієнтовними.

У департаменті освіти Житомира повідомили, що останній навчальний день у школах міста – 23 грудня. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, поки не відомо.

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Коли канікули у школах Житомира

У Житомирі зимові канікули орієнтовно розпочнуться 26 грудня.

Ці дати можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом тощо,

– повідомили у департаменті освіти Житомира.

У міськраді також сподіваються, що ситуація у країні й регіоні буде сприятливою і канікули почнуться за планом. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, чиновники поки не кажуть. Обіцяють натомість повідомити додатково.

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Коли канікули у школах України

Харків

У школах Харкова канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.

Частина громад ухвалила рішення, що у них канікули – з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період.

А переважно по Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно.

До слова, раніше інформували, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року.

Навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.

Полтава

Взимку школярі у Полтаві відпочиватимуть упродовж 16 днів.

Канікули ж у навчальних закладах триватимуть із 24 грудня до 8 січня.

Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський при цьому уточнив, що тривалість канікул школи Полтави визначають самостійно.

До речі, визначилися із графіком не усі громади Полтави.

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