Дати можуть змінитися: коли у школах Житомира будуть канікули

2 грудня 2022 , 11:03
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Джерело:

Департамент освіти Житомира

У Житомирі зимові канікули у школах розпочнуться у кінці грудня. Однак дати відпочинку учнів є орієнтовними.

У департаменті освіти Житомира повідомили, що останній навчальний день у школах міста – 23 грудня. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, поки не відомо. 

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Коли канікули у школах Житомира 

У Житомирі зимові канікули орієнтовно розпочнуться 26 грудня. 

Ці дати можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом тощо,
– повідомили у департаменті освіти Житомира. 

У міськраді також сподіваються, що ситуація у країні й регіоні буде сприятливою і канікули почнуться за планом. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, чиновники поки не кажуть. Обіцяють натомість повідомити додатково. 

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Коли канікули у школах України 

Харків

  • У школах Харкова канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.
  • Частина громад ухвалила рішення, що у них канікули – з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період.
  • А переважно по Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно.
  • До слова, раніше інформували, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року.
  • Навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.

Полтава

  • Взимку школярі у Полтаві відпочиватимуть упродовж 16 днів.
  • Канікули ж у навчальних закладах триватимуть із 24 грудня до 8 січня.
  • Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський при цьому уточнив, що тривалість канікул школи Полтави визначають самостійно. 
  • До речі, визначилися із графіком не усі громади Полтави.

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

  • Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
  • Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
  • Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
  • Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
  •  Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.

Автор: Марія Волошин