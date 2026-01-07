У Львові знеструмили електротранспорт: що змінилося для пасажирів

У Львові з ночі перевели частину лікарень і весь комунальний електротранспорт на загальні графіки відключень електроенергії. О 6 годині ранку знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт.

У місті збільшать кількість автобусів. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Як буде курсувати транспорт?

Тягові підстанції, які живлять електротранспорт на вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій і Стуса – знеструмлені. Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.

Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами:

Тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84,

Тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11,

Тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37,

Тролейбус № 30 – автобус № 30,

Тролейбус № 32 – автобуси № 20 та 32.

Трамваї № 1, 6 і 9 курсують за частково зміненими схемами. Замість трамваїв № 4 та № 8 тимчасово організували автобусний маршрут № 8Т "Площа Галицька – проспект Червоної Калини".

У міській раді попереджають, що з 9:30 можливі відключення інших підстанцій, що може вплинути на роботу ще частини маршрутів. Про зміни обіцяють повідомляти додатково.

Пасажирам радять за можливості користуватися автобусними маршрутами та безплатною пересадкою, яка діє у Львові.

Що відомо про ситуацію у Львові?