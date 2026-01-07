Укр Рус
24 Канал Новини України У Львові знеструмили електротранспорт: що змінилося для пасажирів
7 січня, 09:07
3

У Львові знеструмили електротранспорт: що змінилося для пасажирів

Юлія Харченко
Основні тези
  • У Львові знеструмили тягові підстанції, через що призупинили рух тролейбусів та обмежили рух трамваїв, збільшивши кількість автобусів.
  • Частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами, а також змінили маршрути трамваїв для забезпечення транспортного сполучення.

У Львові з ночі перевели частину лікарень і весь комунальний електротранспорт на загальні графіки відключень електроенергії. О 6 годині ранку знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт.

У місті збільшать кількість автобусів. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Дивіться також Обмеження для всіх груп: які оновлені графіки відключень діють у Львові 7 січня 

Як буде курсувати транспорт?

Тягові підстанції, які живлять електротранспорт на вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій і Стуса – знеструмлені. Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32. 

Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.

Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами:

  • Тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84,
  • Тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11,
  • Тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37,
  • Тролейбус № 30 – автобус № 30,
  • Тролейбус № 32 – автобуси № 20 та 32.

Трамваї № 1, 6 і 9 курсують за частково зміненими схемами. Замість трамваїв № 4 та № 8 тимчасово організували автобусний маршрут № 8Т "Площа Галицька – проспект Червоної Калини". 

У міській раді попереджають, що з 9:30 можливі відключення інших підстанцій, що може вплинути на роботу ще частини маршрутів. Про зміни обіцяють повідомляти додатково. 

Пасажирам радять за можливості користуватися автобусними маршрутами та безплатною пересадкою, яка діє у Львові.

Що відомо про ситуацію у Львові?

  • З ночі 7 січня у Львові частина лікарень та весь комунальний електротранспорт залишились без світла. Місто змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.

  • Мер міста Садовий звернувся до членів Кабміну для розв'язання проблеми. Водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.