Во Львове обесточили электротранспорт: что изменилось для пассажиров
- Во Львове обесточили тяговые подстанции, из-за чего приостановили движение троллейбусов и ограничили движение трамваев, увеличив количество автобусов.
- Часть троллейбусных маршрутов продублировали автобусами, а также изменили маршруты трамваев для обеспечения транспортного сообщения.
Во Львове с ночи перевели часть больниц и весь коммунальный электротранспорт на общие графики отключений электроэнергии. В 6 часов утра обесточили тяговые подстанции, которые питают электротранспорт.
В городе увеличат количество автобусов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.
Как будет курсировать транспорт?
Тяговые подстанции, которые питают электротранспорт на улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой и Стуса – обесточены. Из-за этого полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32.
Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.
Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов продублировали автобусами:
- Троллейбус № 27 – автобусы № 52 и 84,
- Троллейбус № 23 – автобусы № 21 и 11,
- Троллейбус № 24 – № 46 и 37,
- Троллейбус № 30 – автобус № 30,
- Троллейбус № 32 – автобусы № 20 и 32.
Трамваи № 1, 6 и 9 курсируют по частично измененным схемам. Вместо трамваев № 4 и № 8 временно организовали автобусный маршрут № 8Т "Площадь Галицкая – проспект Красной Калины".
В городском совете предупреждают, что с 9:30 возможны отключения других подстанций, что может повлиять на работу еще части маршрутов. Об изменениях обещают сообщать дополнительно.
Пассажирам советуют по возможности пользоваться автобусными маршрутами и бесплатной пересадкой, которая действует во Львове.
Что известно о ситуации во Львове?
С ночи 7 января во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без света. Город вынужден работать по новому графику из-за решения правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий.
Мэр города Садовый обратился к членам Кабмина для решения проблемы. В то же время город экстренно планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.