Во Львове обесточили электротранспорт: что изменилось для пассажиров

Во Львове с ночи перевели часть больниц и весь коммунальный электротранспорт на общие графики отключений электроэнергии. В 6 часов утра обесточили тяговые подстанции, которые питают электротранспорт.

В городе увеличат количество автобусов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.

Как будет курсировать транспорт?

Тяговые подстанции, которые питают электротранспорт на улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой и Стуса – обесточены. Из-за этого полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.

Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов продублировали автобусами:

Троллейбус № 27 – автобусы № 52 и 84,

Троллейбус № 23 – автобусы № 21 и 11,

Троллейбус № 24 – № 46 и 37,

Троллейбус № 30 – автобус № 30,

Троллейбус № 32 – автобусы № 20 и 32.

Трамваи № 1, 6 и 9 курсируют по частично измененным схемам. Вместо трамваев № 4 и № 8 временно организовали автобусный маршрут № 8Т "Площадь Галицкая – проспект Красной Калины".

В городском совете предупреждают, что с 9:30 возможны отключения других подстанций, что может повлиять на работу еще части маршрутов. Об изменениях обещают сообщать дополнительно.

Пассажирам советуют по возможности пользоваться автобусными маршрутами и бесплатной пересадкой, которая действует во Львове.

Что известно о ситуации во Львове?