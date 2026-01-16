Саркофаги на енергооб'єктах витримали до 20 влучань "Шахедів", – Шмигаль

На більшості українських підстанціях збудовано другий рівень захисту від атак російськими дронами та ракетами. Майже кожен бетонний саркофаг вже пережив кілька ворожих влучань.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради, передає 24 Канал.

Наскільки захищені енергооб'єкти?

Як заявив Денис Шмигаль, на переважній більшості підстанцій в Україні збудовано пасивний захист другого рівня. Йдеться про бетонні саркофаги, які накривають трансформаторне обладнання.

За його словами, ці укриття довели свою ефективність. Деякі з них витримали до 20 влучань російських дронів типу "Шахед", а також удари ракет.

Крім цього, такий захист є економічно вигіднішим за використання систем ППО. Як пояснив міністр, одна ракета для комплексу Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, тоді як зведення пасивного захисту обходиться дешевше.

Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно дорожче, ніж збудувати пасивний захист цього об'єкта,

– додав Шмигаль.

Яка ситуація в енергетиці?