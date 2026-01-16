Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради, передає 24 Канал.
Наскільки захищені енергооб'єкти?
Як заявив Денис Шмигаль, на переважній більшості підстанцій в Україні збудовано пасивний захист другого рівня. Йдеться про бетонні саркофаги, які накривають трансформаторне обладнання.
За його словами, ці укриття довели свою ефективність. Деякі з них витримали до 20 влучань російських дронів типу "Шахед", а також удари ракет.
Крім цього, такий захист є економічно вигіднішим за використання систем ППО. Як пояснив міністр, одна ракета для комплексу Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, тоді як зведення пасивного захисту обходиться дешевше.
Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно дорожче, ніж збудувати пасивний захист цього об'єкта,
– додав Шмигаль.
Яка ситуація в енергетиці?
Раніше президент Володимир Зеленський увів режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Рішення ухвалили через наслідки російських атак і складні погодні умови.
Зазначалось, що за 2025 рік Росія здійснила 612 прицільних ударів по українській енергетиці. Найскладніша ситуація склалась у Києві, на Одещині та в прифронтових громадах, за даними нового очільника Міненерго.
Також Україна ініціювала "Енергетичний Рамштайн", щоб залучити підтримку партнерів для стабілізації енергосистеми. Очікуються двосторонні пакети допомоги.