Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради, передає 24 Канал.

Наскільки захищені енергооб'єкти?

Як заявив Денис Шмигаль, на переважній більшості підстанцій в Україні збудовано пасивний захист другого рівня. Йдеться про бетонні саркофаги, які накривають трансформаторне обладнання.

За його словами, ці укриття довели свою ефективність. Деякі з них витримали до 20 влучань російських дронів типу "Шахед", а також удари ракет.

Крім цього, такий захист є економічно вигіднішим за використання систем ППО. Як пояснив міністр, одна ракета для комплексу Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, тоді як зведення пасивного захисту обходиться дешевше.

Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно дорожче, ніж збудувати пасивний захист цього об'єкта,

– додав Шмигаль.

Яка ситуація в енергетиці?