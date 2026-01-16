Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время пленарного заседания Верховной Рады, передает 24 Канал.
Насколько защищены энергообъекты?
Как заявил Денис Шмыгаль, на подавляющем большинстве подстанций в Украине построена пассивная защита второго уровня. Речь идет о бетонных саркофагах, которые накрывают трансформаторное оборудование.
По его словам, эти укрытия доказали свою эффективность. Некоторые из них выдержали до 20 попаданий российских дронов типа "Шахед", а также удары ракет.
Кроме этого, такая защита является экономически выгоднее использования систем ПВО. Как пояснил министр, одна ракета для комплекса Patriot стоит около 3 миллионов долларов, тогда как возведение пассивной защиты обходится дешевле.
Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически дороже, чем построить пассивную защиту этого объекта,
– добавил Шмыгаль.
Какая ситуация в энергетике?
Ранее президент Владимир Зеленский ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Решение приняли из-за последствий российских атак и сложных погодных условий.
Отмечалось, что за 2025 год Россия осуществила 612 прицельных ударов по украинской энергетике. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, в Одесской области и в прифронтовых общинах, по данным нового главы Минэнерго.
Также Украина инициировала "Энергетический Рамштайн", чтобы привлечь поддержку партнеров для стабилизации энергосистемы. Ожидаются двусторонние пакеты помощи.