Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время пленарного заседания Верховной Рады, передает 24 Канал.

Насколько защищены энергообъекты?

Как заявил Денис Шмыгаль, на подавляющем большинстве подстанций в Украине построена пассивная защита второго уровня. Речь идет о бетонных саркофагах, которые накрывают трансформаторное оборудование.

По его словам, эти укрытия доказали свою эффективность. Некоторые из них выдержали до 20 попаданий российских дронов типа "Шахед", а также удары ракет.

Кроме этого, такая защита является экономически выгоднее использования систем ПВО. Как пояснил министр, одна ракета для комплекса Patriot стоит около 3 миллионов долларов, тогда как возведение пассивной защиты обходится дешевле.

Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически дороже, чем построить пассивную защиту этого объекта,

– добавил Шмыгаль.

Какая ситуация в энергетике?