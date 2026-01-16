Саркофаги на энергообъектах выдержали до 20 попаданий "Шахедов", – Шмыгаль

На большинстве украинских подстанциях построен второй уровень защиты от атак российскими дронами и ракетами. Почти каждый бетонный саркофаг уже пережил несколько вражеских попаданий.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время пленарного заседания Верховной Рады, передает 24 Канал.

Насколько защищены энергообъекты?

Как заявил Денис Шмыгаль, на подавляющем большинстве подстанций в Украине построена пассивная защита второго уровня. Речь идет о бетонных саркофагах, которые накрывают трансформаторное оборудование.

По его словам, эти укрытия доказали свою эффективность. Некоторые из них выдержали до 20 попаданий российских дронов типа "Шахед", а также удары ракет.

Кроме этого, такая защита является экономически выгоднее использования систем ПВО. Как пояснил министр, одна ракета для комплекса Patriot стоит около 3 миллионов долларов, тогда как возведение пассивной защиты обходится дешевле.

Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически дороже, чем построить пассивную защиту этого объекта,

– добавил Шмыгаль.

Какая ситуация в энергетике?