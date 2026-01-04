Дивом врятувались від КАБів: щемкі історії порятунку людей із найнебезпечніших місць Харківщини

Спецпідрозділ поліції "Білий Янгол" доставляє гуманітарну допомогу та евакуює людей із сіл біля лінії фронту, де немає жодної інфраструктури. Поліцейські на бронетранспорті здійснюють до 5 евакуацій щодня.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що підрозділ рятує переважно літніх людей та покинутих тварин.

Дивіться також: Програма таки працює: тепер ВПО можуть легше купити житло в Україні

Як поліцейські працюють під загрозою дронів біля лінії фронту?

Спецпідрозділ поліції "Білий Янгол" евакуює людей та доставляє гуманітарку в села за 15 кілометрів від лінії фронту, де все ще живуть сім'ї з дітьми, оскільки обов'язкову евакуацію там ще не оголошено, попри очевидну небезпеку.

Поліцейські їдуть до людей на небезпечних територіях, де чути лінію фронту та постійні загострення, завжди використовуючи детектори дронів через ризик влучань.

Спецпідрозділ має гарячі лінії, куди звертаються передусім за евакуацією – часто дзвонять родичі тих, хто залишився в небезпеці.

Підрозділ "Білий Янгол" доставив гуманітарну допомогу – продукти тривалого зберігання – до невеличкого села Золочівської громади, яке розташоване дуже близько до кордону з Росією. Там не працює жоден магазин чи аптека, всі шляхи перебувають під загрозою ворожих дронів, логістика повністю порушена,

– розповів В'ячеслав Марков, помічник начальника поліції Харківщини.

Як рятують самотніх літніх людей у прифронтових селах?

Поліцейські ретельно планують кілька маршрутів заїзду та виїзду. Їхні автівки вже потрапляли на відео ворожих дронів, а одного разу довелося знищити дрон, який чекав на узбіччі.

"Найемоційніша евакуація – це коли вивозимо літніх людей, які залишилися без нагляду. Одна бабуся три тижні пролежала в ліжку нерухома. Усі мешканці села виїхали. Нам повідомили про неї, але село було в дуже небезпечному місці – довго не могли заїхати. Вибрали погодні умови, час, разом з Червоним Хрестом виїхали та вивезли її", – розповів Андрій Амбросимов, керівник спецпідрозділу.

Також після дзвінка поліцейські евакуювали 87-річну бабусю після інсульту, її 85-річного чоловіка та 56-річного неходячого сина. Чоловіка виносили на ношах – він був великої статури, тому працювали всією командою.

Під час евакуації населений пункт перебував під обстрілами. Встигли вчасно – вже після нашого від'їзду дізналися, що по селу вдарили КАБами,

– розповіла Юлія Келеберда, поліцейська.

Поліцейські евакуювали 90-річну бабусю з донькою разом з їхніми собаками, а також забрали сусідського пса, який залишився на руїнах після загибелі господаря внаслідок обстрілу.

Велика увага приділяється тваринам, поліцейські вивозять їх у клітках і координуються з притулками. Людей закликають евакуюватися завчасно й обов’язково забирати з собою домашніх тварин, не залишаючи їх у небезпеці.

Що ще відомо про ситуацію в Харківській області?