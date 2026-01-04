Чудом спаслись от КАБов: щемящие истории спасения людей из самых опасных мест Харьковской области

Спецподразделение полиции "Белый Ангел" доставляет гуманитарную помощь и эвакуирует людей из сел возле линии фронта, где нет никакой инфраструктуры. Полицейские на бронетранспорте осуществляют до 5 эвакуаций ежедневно.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что подразделение спасает преимущественно пожилых людей и брошенных животных.

Смотрите также: Программа таки работает: теперь ВПЛ могут легче купить жилье в Украине

Как полицейские работают под угрозой дронов у линии фронта?

Спецподразделение полиции "Белый Ангел" эвакуирует людей и доставляет гуманитарку в села в 15 километрах от линии фронта, где все еще живут семьи с детьми, поскольку обязательная эвакуация там еще не объявлена, несмотря на очевидную опасность.

Полицейские едут к людям на опасных территориях, где слышно линию фронта и постоянные обострения, всегда используя детекторы дронов из-за риска попаданий.

Спецподразделение имеет горячие линии, куда обращаются прежде всего за эвакуацией – часто звонят родственники тех, кто остался в опасности.

Подразделение "Белый Ангел" доставил гуманитарную помощь – продукты длительного хранения – в небольшое село Золочевской общины, которое расположено очень близко к границе с Россией. Там не работает ни один магазин или аптека, все пути находятся под угрозой вражеских дронов, логистика полностью нарушена,

– рассказал Вячеслав Марков, помощник начальника полиции Харьковской области.

Как спасают одиноких пожилых людей в прифронтовых селах?

Полицейские тщательно планируют несколько маршрутов заезда и выезда. Их машины уже попадали на видео вражеских дронов, а однажды пришлось уничтожить дрон, который ждал на обочине.

"Самая эмоциональная эвакуация – это когда вывозим пожилых людей, которые остались без присмотра. Одна бабушка три недели пролежала в постели неподвижная. Все жители села выехали. Нам сообщили о ней, но село было в очень опасном месте – долго не могли заехать. Выбрали погодные условия, время, вместе с Красным Крестом выехали и вывезли ее", – рассказал Андрей Амбросимов, руководитель спецподразделения.

Также после звонка полицейские эвакуировали 87-летнюю бабушку после инсульта, ее 85-летнего мужа и 56-летнего неходячего сына. Мужчину выносили на носилках – он был крупного телосложения, поэтому работали всей командой.

Во время эвакуации населенный пункт находился под обстрелами. Успели вовремя – уже после нашего отъезда узнали, что по селу ударили КАБами,

– рассказала Юлия Келеберда, полицейская.

Полицейские эвакуировали 90-летнюю бабушку с дочкой вместе с их собаками, а также забрали соседского пса, который остался на руинах после гибели хозяина в результате обстрела.

Большое внимание уделяется животным, полицейские вывозят их в клетках и координируются с приютами. Людей призывают эвакуироваться заблаговременно и обязательно забирать с собой домашних животных, не оставляя их в опасности.

Что еще известно о ситуации в Харьковской области?