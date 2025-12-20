Кулеба відповів, чи планують евакуацію з Одещини

Останнім часом росіяни активували обстріли Одещини, зокрема мосту в Маяках. Ситуація в регіоні залишається складною.

Деталі на пресконференції розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає 24 Канал. Він уточнив, чи планують евакуацію в області.

Чи буде евакуація з Одещини?

За словами віцепрем'єра, евакуацію в регіоні наразі не планують.

Ми були в різних громадах, спілкувалися з керівниками… Люди справді вчора були збентежені тим, що не буде продуктів, ставили питання щодо пенсій. Але сьогодні ситуація вирівнялася,

– розповів Кулеба.

Серед іншого були й питання про можливе вторгнення, однак загалом населення налаштоване добре. "Я взагалі не почув жодних побоювань або якихось скарг… Усі патріотично налаштовані", – додав посадовець.

До слова, по мосту в Маяках зафіксовано понад 20 дронових атак і понад 5 уражень. Відновлювальні роботи тривають у складних умовах, зокрема під час постійної повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Попри побоювання щодо дефіциту пального, передумов для цього наразі немає.

Що відомо про обстріл Маяків?