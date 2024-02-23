Аби домінувати над авіацією Росії: де ЗСУ зможуть найефективніше використовувати F-16
Поки українські пілоти активно проходять навчання на F-16, західні партнери вже кілька разів переносили терміни постачання літаків. За останніми даними, перша партія винищувачів прибуде до України влітку.
Збройні Сили зможуть їх найефективніше використовувати на Півдні. А в яких регіонах та чому саме на цьому напрямку – пояснив 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" – Олександр Коваленко.
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Чому F-16 краще застосовувати на Півдні
Коваленко припустив, якщо говорити загально про функціонал F-16, їх переважно використовуватимуть на Півдні. Ці літаки потребують підтримки авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження типу АВАКС. Вона потрібна для того, щоб підвищити ефективність використання ракетних систем F-16.
Наприклад, AIM-120 AMRAAM – це ракети класу "повітря – повітря" дальнього радіуса дії, які без підтримки літаків АВАКС не зможуть повністю застосовувати свій функціонал на всю потужність характеристик.
Ключове завдання АВАКС бути не просто повітряною РЛС, а центром координації дій всіх союзників. Ці задачі у Повітряних силах США та НАТО виконує літак Boeing E-3 Sentry.
Авіація АВАКС літає або в повітряному просторі Румунії, або частково над Чорним морем. Якщо вдасться домовитися й вони будуть літати у небі Молдови – це буде якнайкраще для України.
Тоді F-16 максимально ефективно можна буде використовувати по лівобережній Херсонщині,
– наголосив військовий оглядач.
Чому F-16 не будуть ефективними на Сході
Коваленко зазначив, якщо винищувачі застосовувати на Луганщині або Донеччині – це ближній або середній радіус використання, який створить серйозну загрозу для підбиття F-16 вже російською авіацією.
Росіяни мають на Бєлгородщині та іноді в повітряному просторі тимчасово окупованих територій літаки дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛО) – А-50. Вони допомагають своїм винищувачам, як-от Су-35, максимально ефективно використовувати авіаційні ракетні комплекси дальнього радіуса дії.
Тому на Сході F-16 будуть, м'яко кажучи, не домінантними в порівнянні з російською авіацією. Водночас на Півдні навпаки,
– констатував Олександр Коваленко.
F-16 для України: останні новини
- Міноборони Данії з посиланням на міжнародну коаліцію, яку країна очолює разом із Нідерландами та США заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 влітку 2024 року.
- Видання CNN повідомило, що перша група українських пілотів з чотирьох осіб закінчить навчання на F-16 до літа 2024 року. Друга група, у якій також 4 пілотів, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає англійську термінологію.
- У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили й не спростували інформацію про отримання літаків влітку. Там зазначили, що Україна вже займається адаптацією інфраструктури під F-16.