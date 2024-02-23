Чтобы доминировать над авиацией России: где ВСУ смогут наиболее эффективно использовать F-16

Пока украинские пилоты активно проходят обучение на F-16, западные партнеры уже несколько раз переносили сроки поставки самолетов. По последним данным, первая партия истребителей прибудет в Украину летом.

Вооруженные Силы смогут их эффективно использовать на Юге. А в каких регионах и почему именно на этом направлении – объяснил 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" – Александр Коваленко.

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Почему F-16 лучше применять на Юге

Коваленко предположил, если говорить в целом о функционале F-16, их преимущественно будут использовать на Юге. Эти самолеты нуждаются в поддержке авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения типа АВАКС. Она нужна для того, чтобы повысить эффективность использования ракетных систем F-16.

Например, AIM-120 AMRAAM – это ракеты класса "воздух – воздух" дальнего радиуса действия, которые без поддержки самолетов АВАКС не смогут полностью применять свой функционал на всю мощность характеристик.

Система АВАКС уже давно стала общим названием всех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и слежения. Их главное преимущество в том, что подняв радар в воздух, можно в несколько раз увеличить дальность обнаружения целей.

Ключевая задача АВАКС быть не просто воздушной РЛС, а центром координации действий всех союзников. Эти задачи в Воздушных силах США и НАТО выполняет самолет Boeing E-3 Sentry.

Авиация АВАКС летает или в воздушном пространстве Румынии, или частично над Черным морем. Если удастся договориться и они будут летать в небе Молдовы – это будет лучше для Украины.

Тогда F-16 максимально эффективно можно будет использовать по левобережной Херсонщине,

– отметил военный обозреватель.

Почему F-16 не будут эффективными на Востоке

Коваленко отметил, если истребители применять на Луганщине или Донетчине – это ближний или средний радиус использования, который создаст серьезную угрозу для подбития F-16 уже российской авиацией.

Россияне имеют на Белгородщине и иногда в воздушном пространстве временно оккупированных территорий самолеты дальнего радиолокационного слежения (ДРЛО) – А-50. Они помогают своим истребителям, например Су-35, максимально эффективно использовать авиационные ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

Поэтому на Востоке F-16 будут, мягко говоря, не доминантными по сравнению с российской авиацией. В то же время на Юге наоборот,

– констатировал Александр Коваленко.

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