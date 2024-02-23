Чтобы доминировать над авиацией России: где ВСУ смогут наиболее эффективно использовать F-16
Пока украинские пилоты активно проходят обучение на F-16, западные партнеры уже несколько раз переносили сроки поставки самолетов. По последним данным, первая партия истребителей прибудет в Украину летом.
Вооруженные Силы смогут их эффективно использовать на Юге. А в каких регионах и почему именно на этом направлении – объяснил 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" – Александр Коваленко.
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Почему F-16 лучше применять на Юге
Коваленко предположил, если говорить в целом о функционале F-16, их преимущественно будут использовать на Юге. Эти самолеты нуждаются в поддержке авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения типа АВАКС. Она нужна для того, чтобы повысить эффективность использования ракетных систем F-16.
Например, AIM-120 AMRAAM – это ракеты класса "воздух – воздух" дальнего радиуса действия, которые без поддержки самолетов АВАКС не смогут полностью применять свой функционал на всю мощность характеристик.
Ключевая задача АВАКС быть не просто воздушной РЛС, а центром координации действий всех союзников. Эти задачи в Воздушных силах США и НАТО выполняет самолет Boeing E-3 Sentry.
Авиация АВАКС летает или в воздушном пространстве Румынии, или частично над Черным морем. Если удастся договориться и они будут летать в небе Молдовы – это будет лучше для Украины.
Тогда F-16 максимально эффективно можно будет использовать по левобережной Херсонщине,
– отметил военный обозреватель.
Почему F-16 не будут эффективными на Востоке
Коваленко отметил, если истребители применять на Луганщине или Донетчине – это ближний или средний радиус использования, который создаст серьезную угрозу для подбития F-16 уже российской авиацией.
Россияне имеют на Белгородщине и иногда в воздушном пространстве временно оккупированных территорий самолеты дальнего радиолокационного слежения (ДРЛО) – А-50. Они помогают своим истребителям, например Су-35, максимально эффективно использовать авиационные ракетные комплексы дальнего радиуса действия.
Поэтому на Востоке F-16 будут, мягко говоря, не доминантными по сравнению с российской авиацией. В то же время на Юге наоборот,
– констатировал Александр Коваленко.
F-16 для Украины: последние новости
- Минобороны Дании со ссылкой на международную коалицию, которую страна возглавляет вместе с Нидерландами и США заявило, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 летом 2024 года.
- Издание CNN сообщило, что первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит обучение на F-16 к лету 2024 года. Вторая группа, в которой также 4 пилотов, начала обучение в январе. Третья группа сейчас изучает английскую терминологию.
- В Воздушных силах ВСУ не подтвердили и не опровергли информацию о получении самолетов летом. Там отметили, что Украина уже занимается адаптацией инфраструктуры под F-16.