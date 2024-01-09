F-16 можуть серйозно змінити хід бойових дій: Черник припустив їхні цілі

Україна очікує на винищувачі F-16. Ці західні літаки можуть змінити хід бойових дій на користь ЗСУ у частині логістики. Україні важливо знищувати ешелони техніки та зброї, які їдуть до російських окупантів.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що усе залежить від того, скільки винищувачів F-16 отримає Україна.

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"Це філософія успіху"

Петро Черник зазначив, що F-16 можуть нести, зокрема, ракету AGM-158. Є модифікації із дальністю до 900 кілометрів. Кілька сотень таких ракет можуть дуже серйозно змінити хід бойових дій у частині логістики.

На думку військового експерта, F-16 можуть суттєво змінити ситуацію на фронті на користь ЗСУ саме у частині логістики. Адже знищувати ешелони з усім необхідним, які їдуть до росіян, вкрай важливо.

Якщо не буде їхати на лінію Суровікіна автомобіль, який везе снаряди, патрони, медикаменти, теплий одяг, їжу і так далі, то через кілька тижнів у солдата в окопі все закінчується. Полювати за великим ешелоном на 30 – 50 вагонів та постійно їх знищувати – це філософія успіху,

– переконаний він.

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