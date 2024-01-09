Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що усе залежить від того, скільки винищувачів F-16 отримає Україна.

Читайте також Україна вже готує аеродроми для винищувачів F-16, – Міноборони

"Це філософія успіху"

Петро Черник зазначив, що F-16 можуть нести, зокрема, ракету AGM-158. Є модифікації із дальністю до 900 кілометрів. Кілька сотень таких ракет можуть дуже серйозно змінити хід бойових дій у частині логістики.

На думку військового експерта, F-16 можуть суттєво змінити ситуацію на фронті на користь ЗСУ саме у частині логістики. Адже знищувати ешелони з усім необхідним, які їдуть до росіян, вкрай важливо.

Якщо не буде їхати на лінію Суровікіна автомобіль, який везе снаряди, патрони, медикаменти, теплий одяг, їжу і так далі, то через кілька тижнів у солдата в окопі все закінчується. Полювати за великим ешелоном на 30 – 50 вагонів та постійно їх знищувати – це філософія успіху,

– переконаний він.

Україна отримає F-16: останні новини