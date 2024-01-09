Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що усе залежить від того, скільки винищувачів F-16 отримає Україна.
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"Це філософія успіху"
Петро Черник зазначив, що F-16 можуть нести, зокрема, ракету AGM-158. Є модифікації із дальністю до 900 кілометрів. Кілька сотень таких ракет можуть дуже серйозно змінити хід бойових дій у частині логістики.
На думку військового експерта, F-16 можуть суттєво змінити ситуацію на фронті на користь ЗСУ саме у частині логістики. Адже знищувати ешелони з усім необхідним, які їдуть до росіян, вкрай важливо.
Якщо не буде їхати на лінію Суровікіна автомобіль, який везе снаряди, патрони, медикаменти, теплий одяг, їжу і так далі, то через кілька тижнів у солдата в окопі все закінчується. Полювати за великим ешелоном на 30 – 50 вагонів та постійно їх знищувати – це філософія успіху,
– переконаний він.
Україна отримає F-16: останні новини
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зауважив, що три групи українських пілотів проходять навчання у США, Британії та Данії. Група пілотів, яка навчається у Британії, – це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до 2 років. Інша група навчається у США, навчання триватиме до кінця 2024 року. У Данії – передова група, яку відправили раніше. Пілоти здійснюють польоти на F-16 з інструкторами. Вони закінчать навчання раніше.
- Видання Berlingske нібито з посиланням на Міноборони Данії написало, що країна затримала передачу Україні F-16 до другого кварталу 2024 року, тобто на пів року. Там пояснили, що причина полягає в тому, що не виконали низку умов, які необхідні для того, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки.
- У Повітряних силах закликали не панікувати і чекати офіційних заяв. Юрій Ігнат наголосив, що жодних офіційних заяв Міноборони Данії щодо цього не було.