F-16 могут серьезно изменить ход боевых действий: Черник предположил их цели

Украина ожидает истребители F-16. Эти западные самолеты могут изменить ход боевых действий в пользу ВСУ по части логистики. Украине важно уничтожать эшелоны техники и оружия, которые едут к российским оккупантам.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что все зависит от того, сколько истребителей F-16 получит Украина.

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"Это философия успеха"

Петр Черник отметил, что F-16 может нести, в частности, ракету AGM-158. Есть модификации с дальностью до 900 километров. Несколько сотен таких ракет могут очень серьезно изменить ход боевых действий в части логистики.

По мнению военного эксперта, F-16 может существенно изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ именно в части логистики. Ведь уничтожать эшелоны со всем необходимым, которые едут к россиянам, очень важно.

Если не будет ехать на линию Суровикина автомобиль, который везет снаряды, патроны, медикаменты, теплую одежду, еду и так далее, то через несколько недель у солдата в окопе все заканчивается. Охотиться за большим эшелоном на 30 – 50 вагонов и постоянно их уничтожать – это философия успеха,

– убежден он.

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