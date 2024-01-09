F-16 могут серьезно изменить ход боевых действий: Черник предположил их цели
Украина ожидает истребители F-16. Эти западные самолеты могут изменить ход боевых действий в пользу ВСУ по части логистики. Украине важно уничтожать эшелоны техники и оружия, которые едут к российским оккупантам.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что все зависит от того, сколько истребителей F-16 получит Украина.
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"Это философия успеха"
Петр Черник отметил, что F-16 может нести, в частности, ракету AGM-158. Есть модификации с дальностью до 900 километров. Несколько сотен таких ракет могут очень серьезно изменить ход боевых действий в части логистики.
По мнению военного эксперта, F-16 может существенно изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ именно в части логистики. Ведь уничтожать эшелоны со всем необходимым, которые едут к россиянам, очень важно.
Если не будет ехать на линию Суровикина автомобиль, который везет снаряды, патроны, медикаменты, теплую одежду, еду и так далее, то через несколько недель у солдата в окопе все заканчивается. Охотиться за большим эшелоном на 30 – 50 вагонов и постоянно их уничтожать – это философия успеха,
– убежден он.
Украина получит F-16: последние новости
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что три группы украинских пилотов проходят обучение в США, Великобритании и Дании. Группа пилотов, которая учится в Британии, – это выпускники 2023 года. Там будет продолжаться подготовка до 2 лет. Другая группа учится в США, обучение будет продолжаться до конца 2024 года. В Дании – передовая группа, которую отправили раньше. Пилоты совершают полеты на F-16 с инструкторами. Они закончат обучение раньше.
- Издание Berlingske якобы со ссылкой на Минобороны Дании написало, что страна задержала передачу Украине F-16 до второго квартала 2024 года, то есть на полгода. Там объяснили, что причина состоит в том, что не выполнили ряд условий, необходимых для того, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты.
- В Воздушных силах призывали не паниковать и ждать официальных заявлений. Юрий Игнат подчеркнул, что никаких официальных заявлений Минобороны Дании по этому поводу не было.